Da Tiziano Ferro a Elodie: svelato il cast di Radio Italia Live

ROMA – Torna l’appuntamento con la musica di Radio Italia Live. L’edizione 2023 si sdoppia: sono due le date che vedranno alternarsi sul palco alcuni dei più influenti nomi della musica italiana. Oltre alla consueta tappa in Piazza Duomo, a Milano, in programma per sabato 20 maggio, ce ne sarà una seconda, che si terrà al Foro Italico di Palermo venerdì 30 giugno con un cast differente. Entrambi i live sono ad accesso gratuito.

RADIO ITALIA LIVE 2023, IL CAST DELLA TAPPA DI MILANO

Il primo appuntamento con Radio Italia Live prenderà il via alle 20.40 in Piazza Duomo, a Milano e si potrà seguire in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv, in streaming su radioitalia.it. Andrà in onda in contemporanea anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. A condurre per il decimo anno consecutivo saranno Luca e Paolo.

Ecco gli artisti che si alterneranno sul palco:

Achille Lauro

Madame

Tananai

Lazza

Articolo 31

Colapesce Dimartino

Elodie

Tiziano Ferro

Eros Ramazzotti

Pinguini Tattici Nucleari