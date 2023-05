Radio Zeta Future Hits Live 2023: svelato il cast completo

ROMA – Il Radio Zeta Future Hits Live – il Festival della Generazione Zeta torna sabato 10 giugno al Centrale del Foro Italico di Roma. Sul palco, dal vivo, ci saranno tutti gli artisti più amati dalle nuove generazioni.

È stato rivelato il cast completo. Vedremo:

ACHILLE LAURO ,

, ALFA ,

, ANGELINA ,

, ANNALISA ,

, ARIETE ,

, BLANCO ,

, BORO BORO ,

, BRESH ,

, ELETTRIA LAMBORGHINI ,

, ELODIE ,

, EMMA,

FRANCESCA MICHIELIN ,

, GAZZELLE ,

, GEOLIER ,

, LAZZA ,

, LDA ,

, MADAME ,

, MAHMOOD ,

, MARA SATTEI ,

, MATTEO PAOLILLO ,

, MR. RAIN ,

, ORIANA SABATINI ,

, PINGUINI TATTICI NUCLEARI ,

, RHOVE ,

, ROCCO HUNT ,

, ROSA CHEMICAL ,

, ROSE VILLAIN ,

, SANGIOVANNI ,

, TANANAI ,

, TOMMASO PARADISO.

I PRESENTATORI

Per il secondo anno consecutivo, il Radio Zeta Future Hits Live 2023 sarà presentato da Jody Cecchetto e Camilla Ghini. Volti e voci di Radio Zeta, i due conduttori incarnano i valori della Generazione Zeta, perché la vivono ogni giorno, dentro e fuori la radio, e sul palco porteranno energia e freschezza.

LA LOCATION

Dopo il sold out dello scorso anno, il Radio Zeta Future Hits Live cambia location e raddoppia la capienza per permettere a tutti di poter assistere alla manifestazione. Quest’anno sarà il Centrale del Foro Italico di Roma ad accogliere il pubblico e tutti i cantanti che comporranno l’incredibile cast del Radio Zeta Future Hits Live 2023. Inoltre, fra le grandi novità di quest’anno c’è lo speciale palco posto al centro della venue, per uno spettacolo a 360 gradi che garantirà un’esperienza unica per tutti i presenti. Il palco a 360 gradi consentirà agli artisti di esibirsi sotto ogni angolazione, dando al pubblico la possibilità di godere di un’esperienza musicale immersiva e coinvolgente.

DOVE VEDERLO

Lo show sarà trasmesso in diretta in radiovisione in contemporanea su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Sky Uno, TV8 e in streaming su RTL 102.5 Play.