Battiti Live arriva su Italia 1: il cast della prima puntata

ROMA – Proseguono su Italia 1 i martedì dedicati alla musica. Dopo Amici – Full Out e il Love Mi, torna l’appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live. La prima puntata dell’evento musicale più atteso dell’estate andrà in onda in prime time martedì 4 luglio su Italia 1. Alla conduzione, per il settimo anno consecutivo, la coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

BATTITI LIVE, I CANTANTI DELLA PRIMA PUNTATA

Ecco i cantanti sul palco della prima puntata di Battiti Live:

Rosa Chemical

Madame

Tommaso Paradiso

Boomdabash

Achille Lauro e Rose Villain

Sophie and The Giants

Coma_Cose

Paola&Chiara

Emma e Tony Effe

Negramaro

Gabry Ponte

Fedez

The Kolors

Annalisa

Ava

Anna e Capo Plaza

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Angelina Mango

Gemelli Diversi

On the road: Mr. Rain da Fasano e Pinguini Tattici Nucleari da Marina di San Foca di Melendugno.