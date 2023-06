Battiti Live torna a Bari: il cast del 24 e 25 giugno

ROMA – Torna l’appuntamento con l’evento musicale dell’estate. Il 24 giugno Bari ospita la seconda puntata di Radio Norba Cornetto Battiti Live. La partecipazione alla kermesse, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, è come sempre gratuita (fino ad esaurimento posti). Prossima tappa sarà ancora Bari domenica 25 giugno.

BATTITI LIVE, LA LINE UP DEL 24 GIUGNO

Articolo 31

Mr. Rain

Sangiovanni

Rocco Hunt

Francesco Renga e Nek

Piero Pelù con Alborosie

Francesca Michielin con Gianmaria

Gaia

Elettra Lamborghini

Gabry Ponte

Fedez

Annalisa

Levante

Lp

Ernia

Federico Rossi

Bresh, Wayne

Federica

Wax

Il Pagante

On the road: Boomdabash da Mesagne e The Kolors da Vieste.

BATTITI LIVE, LA LINE UP DEL 25 GIUGNO

Elettra Lamborghini

Lda

Boomdabash

Tananai

Francesco Gabbani

Fred De Palma

Ana Mena

Guè

Ariete

Ofenbach e Svea

Colapesce Dimartino

Gabry Ponte

Fedez, Annalisa e Articolo 31

Benji e Finley

Rondodasosa

Clara

Aiello

Alvaro De Luna

Cioffi

Aaron

On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.