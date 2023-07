ROMA – Nuovo appuntamento con la musica in tv. Martedì 18 luglio torna in prime time su Italia 1 Radio Norba Cornetto Battiti Live. Nella terza puntata dell’evento più atteso dell’estate saranno 20 i cantanti ad alternarsi sul palco di Bari, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Alla conduzione Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, con la partecipazione di Mariasole Pollio.

LEGGI ANCHE: VIDEO | Fred De Palma e Ana Mena di nuovo insieme: l’anteprima del nuovo brano a Battiti Live

BATTITI LIVE, I CANTANTI DELLA TERZA PUNTATA

Questi i cantanti che vedremo sul palco della terza puntata di Battiti Live:

Tananai

Fedez

Annalisa

Articolo 31

Boomdabash

Fred De Palma

Ana Mena

Elettra Lamborghini

Guè

Gabry Ponte

Colapesce Dimartino

Ariete

Francesco Gabbani

Benji & Finley

Aiello

Ofenbach & Svea

Clara

Alvaro De Luna

Aaron

LDA

Cioffi

Caffelatte

Haiducii

On the road: Achille Lauro e Rose Villain da Barletta e Rosa Chemical da Massafra.