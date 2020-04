Tg Cinema, edizione del 15 aprile 2020

ROMA CREATIVE CONTEST PRESENTA ‘QUARTA PARETE’

‘Roma Creative Contest’ presenta ‘Quarta Parete’. Il festival internazionale di cortometraggi, con presidente onorario il regista Giuseppe Tornatore, è al lavoro sul primo film di finzione collettivo ai tempi del Coronavirus, progettato per mantenere alto lo stimolo creativo dei filmmaker in questo difficile momento per il nostro Paese. Fino al 30 maggio è possibile inviare gratuitamente il proprio corto, della durata massima di quindici minuti, e realizzato a casa con i mezzi a disposizione. Per partecipare, ogni regista deve seguire le linee guida e il regolamento del bando, disponibile online sul sito www.romacreativecontest.com. I migliori corti selezionati saranno poi montati insieme dal pluripremiato Marco Spoletini e daranno vita ad un vero e proprio lungometraggio di finzione collettivo che sarà presentato in anteprima alla decima edizione del ‘Roma Creative Contest’.

‘7 ORE PER FARTI INNAMORARE’, MORELLI DEBUTTA ON DEMAND

‘7 ore per farti innamorare’ aderisce alla campagna #Iorestoacasa. La commedia, che segna il debutto alla regia dell’attore Giampaolo Morelli, a partire dal 20 aprile arriva sulle principali piattaforme on demand. I protagonisti della storia sono Valeria, interpretata da Serena Rossi, e Giulio, interpretato da Morelli. La prima è un’implacabile maestra di rimorchio per uomini single ai quali insegna l’arte della seduzione. Lei è convinta che le relazioni fra le persone siano mosse da semplici stimoli biologici. Lui, invece, è un giornalista convinto che in amore non si possano attuare delle strategie. Ma quando i cammini di Valeria e Giulio si incrociano uno dei due cambia idea sull’amore. Nel cast anche Massimiliano Gallo, Fabio Balsamo dei the Jackal, Andrea Di Maria, Peppe Iodice, Antonia Truppo e Diana Del Bufalo.

‘DUNE’, RILASCIATE PRIME IMMAGINI DEL FILM DI VILLENEUVE

Diffuse le prime immagini dell’atteso ‘Dune’, l’adattamento cinematografico firmato da Denis Villeneuve dei mondi e dei personaggi creati da Frank Herbert nell’omonimo romanzo. Si tratta della seconda trasposizione per il grande schermo di questa opera. La prima, infatti, è stata quella del grande David Lynch negli Anni 80. Nelle foto del film, rilasciate da Vanity Fair USA, si vede Timothée Chalamet nel ruolo del protagonista Paul Atreides. Nel cast della pellicola, attesa in sala per il 18 dicembre, anche Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling, Jason Momoa, Zendaya e Javier Bardem.

‘DANGEROUS LIES’, CAMILA MENDES NEL THRILLER DI NETFLIX

Camila Mendes è Katie in ‘Dangerous Lies’, il nuovo thriller di Netflix disponibile sulla piattaforma dal 30 aprile. La star della serie ‘Riverdale’ interpreta la badante e amica di un anziano molto ricco. Con la morte dell’uomo, avvenuta in circostanze misteriose, la protagonista riceve in eredità tutti i suoi beni ma lei e suo marito si ritrovano ben presto coinvolti in una rete di sospetti, inganni e omicidi. Se vogliono sopravvivere, devono dubitare di tutti, anche delle persone care. Il film è diretto da Michael M. Scott e scritto da David Golden.