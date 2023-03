Chi è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti (che vive in Messico)

BOLOGNA – Si chiama Dalila Gelsomino la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti: la notizia del nuovo amore era circolata la settimana scorsa, quando il cantanto aveva deciso di postare una foto di loro due insieme su instagram. Aveva accompagnato l’immagine con queste parole: “Auguri amore mio”. Oggi il nuovo amore del cantanto ha un nome, svelato dal settimanale ‘Chi’: si chiama Dalila Gelsomino e ha 34 anni (il compleanno è stato la settimana scorsa quando lui le ha fatto gli auguri pubblici), quindi 25 anni in meno del cantautore.

CHI È DALILA GELSOMINO

Originaria di Milano, si è laureata alla Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo e poi ha preso una borsa di studio alla New York University al Albany. Ha fatto per un po’ la modella, si è esibita come cantante nei locali e ha lavorato come pr e organizzazione di eventi. La giovane ha poi scelto di trasferirsi in Messico, a Playa del Carmen, per lavorare nel settore immobiliare. Lei e Ramazzotti si sono conosciuti proprio lì, in Messico, visto che il cantautore ha spiegato di recente di amare molto il paese sudamericano e di andarci spesso.

LE FOTO FATTE INSIEME A CANCUN IN OTTOBRE

Come racconta ‘Chi’, la storia tra Ramazzotti e Dalila Gelsomino andrebbe avanti da diversi mesi. I due erano stati paparazzati insieme, sempre da Chi, in ottobre, mentre uscivano da un ristorante milanese e si spostavano poi a casa di lui. Sul profilo Instagram di lei, andando a guardare le storie in evidenza, se ne trovano due (datate 20 settimane fa, quindi ottobre) in cui lei e Ramazzotti compaiono insieme a Cancun, abbracciati. La loro storia evidentemente va avanti come minimo da ottobre, più probabilmente da prima.

Ora la loro unione è ufficiale. Eros Ramazzotti, che ultimamente in diverse interviste si era dipinto come single raccontando anche la fatica di conoscere nuove persone e innamorarsi, torna dunque a dichiararsi fidanzato per la prima volta dopo la fine del matrimonio e della storia d’amore con la seconda moglie Marica Pellegrinelli. In tanti, nell’ultimo periodo, avevano sperato in un ritorno di fiamma con la prima moglie, Michelle Hunziker, che lui ha sempre definito il grande amore della sua vita. Niente da fare.

Intanto, prosegue il Battito Infinito World Tour partito a ottobre 2022 e proprio in questi giorni Ramazzotti è arrivato in Italia: il cantautore dei record – con oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali – è salito ieri sera sul palco del Mediolanum Forum di Milano, inaugurando la leg italiana del tour già andata sold out e riabbracciando il pubblico che lo attende dal 2019.

Tra i grandi successi del suo monumentale repertorio e le hit estratte dall’ultimo album ‘Battito Infinito’ (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International). Dopo partenza con gli show della Première e il grande entusiasmo riscosso con le date di Nord America e America Latina, Eros Ramazzotti fa ritorno in Italia sulla scia dell’incredibile serie di show da tutto esaurito messi a segno in ogni data sinora svolta nella leg europea, a cui si aggiungono le date sold out italiane. Lo straordinario viaggio lungo oltre 80 date di Ramazzotti prosegue in Italia con altre tre date in programma già da questa sera e il 17 e 18 marzo al Mediolanum Forum di Milano, passando per il Pala Alpitour di Torino il 25 marzo, per arrivare al Mandela Forum di Firenze il 4 aprile (unica data italiana in cui restano ultime disponibilità di biglietti), al Palazzo dello Sport di Roma il 6 aprile e 7 aprile, al Palasele di Eboli (SA) l’11 aprile, fino al PalaInvent di Jesolo (VE) il 28 aprile, in attesa di rivederlo nelle arene e nei festival estivi più importanti d’Italia a partire da luglio.

Il grande tour globale di EROS, caratterizzato da un palco altamente tecnologico e da una scenografia d’eccellenza tutta italiana, è prodotto da Radiorama – storica struttura di Ramazzotti coordinata da Gaetano Puglisi – e organizzato da Vertigo (CTS Eventim).