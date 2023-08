Il duetto emozionante di Eros Ramazzotti e Aurora sulle note del brano scritto per lei

ROMA – “Io non so se mai si avvererà…”. Sulle note dell’iconica canzone scritta per la figlia, Eros Ramazzotti ha duettato a sorpresa a Taormina con Aurora, in occasione della tappa siciliana del suo ‘Battito Infinito World Tour’. Il cantautore ha chiamato sul palco la figlia, seduta tra il pubblico in prima fila. Visibilmente emozionati, si sono abbracciati per cantare insieme ‘L’aurora’.

L’AURORA

Terzo estratto dall’album ‘Dove c’è musica’, ‘L’aurora’ è la dedica di Eros Ramazzotti alla figlia Aurora, nata nel 1996 dall’unione con Michelle Hunziker. Ad oggi, è una delle canzoni più significative del repertorio del cantautore, nonché uno dei suoi brani più amati.