Al concerto di Roma, Eros Ramazzotti dedica L’aurora al nipotino Cesare 

ROMA – E alla fine è arrivata anche la dedica. Al concerto di Roma del ‘Battito Infinito World Tour’, Eros Ramazzotti ha cantato “L’aurora” per Cesare Augusto, il nipotino che la primogenita Aurora ha dato alla luce lo scorso 30 marzo. Il cantautore si è esibito al Palazzo dello Sport nella prima delle due serate ‘in casa’. Un ritorno acclamato dagli ‘amici di sempre’ e dai concittadini, che da gli spalti hanno lanciato anche un saluto al neo arrivato in casa Ramazzotti: “Ave Cesare”, la scritta ben visibile in un cartellone.

LA SCALETTA DEL CONCERTO DI ROMA

E ai fan, tutti con gli occhi sognanti e pieni di gioia, Eros fa fare un viaggio nel suo repertorio cantanti i suoi più grandi successi. Da “Terra promessa” a “Fuoco nel fuoco”, passando per “Stella gemella” e “Adesso tu”. Il risultato è una scaletta di due ore in cui il musica tocca anche i suoi pezzi più recenti: da “Battito infinito” a “Ritornare a ballare”.

Stasera Ramazzotti farà il bis. Ecco la scaletta:

Intro

Battito infinito

Ultimi romantici

Sono

Un’emozione per sempre

Quanto amore sei

Più che puoi

Stella gemella

Se bastasse

Ritornare a ballare

Magia

I Belong to you

Solo con te

L’uragano Mery

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Più bella cosa