Eros Ramazzotti svela il suo nuovo amore: su Instagram il bacio con la compagna

ROMA – L’amore l’ha sempre cantato e ora che lo ha ritrovato lo rende pubblico sui social. Eros Ramazzotti non si nasconde più e pubblica su Instagram una foto con la nuova compagna, spiazzando tutti. Un dolce scatto in cui i due si baciano e la dedica con l’emoji della torta di compleanno: “Auguri amore mio”.

Non rivela molto altro Ramazzotti, che nel 2019 ha chiuso il matrimonio con Marica Pellegrinelli. Rimane, quindi, segreta l’identità della donna che oggi gli sta accanto.

Qualche mese fa, il 59enne era stato fotografato mano nella mano con la modella curvy Giulia Accardi. Una storia finita velocemente, ma che aveva comunque attirato l’attenzione di paparazzi e curiosi.

“TROVARE L’AMORE NON È FACILE”

Solo a dicembre scorso, Ramazzotti confessava a Mara Venier, durante Domenica In, di non avere nessuno nella sua vita: “Sono single. Trovare l’amore non è così facile e poi io ho i miei figli, amo loro alla follia. È un amore diverso, però… è tutto su di loro. Se si incontra l’anima gemella, non si sa, la vita va così. Sicuramente sono aperto sempre all’amore. ‘Ama’ è il mio motto da sempre. Bisogna amare sempre, sotto ogni forma”.

EROS PRESTO NONNO

Papà di Aurora, che presto gli regalerà un nipotino, Eros è genitore anche di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il bimbo in arrivo, però, al contrario di quanto si è vociferato sui social, non si chiamerà Eros Junior. A confermarlo, con una risata, è stata la stessa primogenita di Ramazzotti.