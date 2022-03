Giudice sportivo chiude Curva Sud del Verona. Ma non per lo striscione sulle bombe a Napoli

ROMA – L’Hellas Verona giocherà la prossima partita casalinga senza tifosi nella Curva Sud. Il Giudice sportivo ha punito i cori razzisti rivolti a Koulibaly e Osimhen nel corso dell’ultimo match contro il Napoli, ma non lo striscione fuori dallo stadio Bentegodi. Il riferimento, contenuto nello striscione, alle coordinate della città partenopea insieme alle bandiere di Russia e Ucraina aveva indignato il mondo del calcio e della politica. Il presidente della Camera, Roberto Fico, oggi lo ha definito “uno striscione vergogna”.

Il Giudice sportivo ha quindi punito il Verona “per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l’impianto durante l’intero svolgersi della gara; per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l’impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34° del primo tempo al termine di un’azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9° del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio”.