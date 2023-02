Manfredi: “Con la musica e le arti innovative la cultura è un traino per Napoli”

NAPOLI – “Una città della cultura che trova sicuramente nella musica la sua identità. Perché Napoli è una città musicale, culla di tanto talento. Il nostro progetto culturale è però molto ampio e guarda a tutti i generi, a tutte le arti anche a quelle più innovative. La cultura, insomma, come grande traino per la città“. Così alla Dire il sindaco di Napoli e della Città metropolitana Gaetano Manfredi a margine dell’anteprima di ‘Buon compleanno Massimo’, il docufilm di Marco Spagnoli dedicato a Massimo Troisi in occasione dei suoi settanta anni, proiettato all’Auditorium di Bagnoli.

“Troisi – ha detto il primo cittadino – è stato uno dei riferimenti della mia gioventù. La sua ironia, il suo essere fuori dagli schemi, il suo portare Napoli sui grandi palcoscenici nazionali, ha rappresentato il leitmotiv di una generazione”. La scelta di Bagnoli per la proiezione, ha spiegato Manfredi, non è stata casuale: “Abbiamo riaperto l’Auditorium, chiuso per 12 anni, perché deve essere un segno di ripartenza e di rinascita dei luoghi un po’ dimenticati e più fermi della nostra città e che, invece, devono trovare l’energia per caratterizzare questa grande trasformazione. La trasformazione di una Napoli che guarda anche alle sue periferie: non dobbiamo dimenticare che Massimo era un provinciale che ha dato lustro alla città”, ha concluso il primo cittadino.