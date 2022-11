In Sudafrica lo psicologo della polizia vince il talent, “faro di speranza per gli agenti in difficoltà”.

ROMA – “Un faro di speranza per tutti gli agenti che affrontano quotidianamente sfide a livello psicosociale”. Il ministro della polizia del Sudafrica Bheki Cele celebra con queste parole l’agente Thapelo Molomo, appena incoronato vincitore dell’edizione locale di Idols, talent show e competizione canora fra le più seguite del pianeta.

Molomo, 29 anni, originario della provincia settentrionale di Limpopo, si è aggiudicato la gara conquistando la giuria – tra i cui esponenti si annovera l’attrice e cantante Thembi Seete e il coreografo e presentatore Somizi Buyani Mhlongo – e battendo altri dieci concorrenti.

Molomo è un poliziotto e uno psicologo che al momento opera come counselor per la gestione dei traumi all’interno dei corpi di polizia. “Ha illustrato a migliaia di ufficiali che il duro lavoro, la determinazione e la perseveranza sono le fondamenta di ogni essere umano di successo”, ha aggiunto il ministro della Polizia, che ha anche partecipato come spettatore all‘ultima puntata della 18esima edizione di South Africa Idols che ha incoronato Molomo.

I suicidi nei corpi di polizia

Il Sudafrica è uno dei dieci Paesi con il più alto tasso di omicidi nel mondo. Forte anche il disagio nelle forze dell’ordine: negli ultimi due anni, stando a quanto affermato da Cele lo scorso marzo, almeno 67 poliziotti in servizio si sono tolti la vita.

La vittoria di Molomo arriva pochi giorni dopo uno sciopero organizzato dai dipendenti pubblici per chiedere un aumento degli stipendi che ha coinvolto anche le forze di polizia. La vittoria di Molomo è stata salutata con ironia da alcuni utenti social, che su Twitter si sono chiesti l’utilità di partecipare a un talent venendo meno al proprio, delicato lavoro.

Limpopo celebra il trionfo

Nella provincia di Limpopo però la vittoria di Molomo, che si è aggiudicato anche un premio da un milione di rand – pari a circa 56mila euro – è stata accolta come un trionfo. “Non dubitavamo che Thapelo avrebbe vinto, sono due settimane che ci prepariamo al suo ritorno” dalla capitale Pretoria dove si svolge lo show” ha detto la ministra della Cultura della provincia, Nakedi Sibanda-Kekana.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it