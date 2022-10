Tsetsi (Verdi Ue): “Con Fontana e La Russa torna il neofascismo, a rischio i diritti”

ROMA – Con le elezioni di Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa alla presidenza delle Camere torna “il neofascismo” in Italia e “sono a rischio i diritti”. Lo dice Vula Tsetsi, Segretaria del Gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, intervistata dalla Dire.

Sono a rischio i diritti? “Sicuramente sì, perché le elezioni di queste posizioni non sono solo istituzionali. Sono scelte politiche e si tratta di figure che rappresentano una storia. Questa parte della storia può portare l’Italia e l’Europa indietro”. Ma c’è un rischio fascismo per l’Italia? “Il fatto che c’è un’estrema destra molto forte e un neofascismo è sicuro. Non lo vediamo solo noi”, risponde Tsetsi che invita gli italiani a vigilare sul rispetto dei diritti.

