Affermazioni su ebrei e nazifascismo, l’Agcom apre istruttoria su Radio radio

ROMA – L’Agcom comunica di “aver aperto una istruttoria a carico dell’emittente radiofonica romana Radio Radio riguardo ad alcune affermazioni concernenti gli ebrei e il nazifascismo pronunciate nel corso di alcune trasmissioni. Ha attivato, inoltre, il Corecom del Lazio – competente per materia – per presunte violazioni della par condicio in periodo elettorale segnalate da più parti, a carico della stessa emittente radiofonica”.

LEGGI ANCHE: Bufera su Michetti per le dichiarazioni sulla Shoah, Comunità ebraiche: “Parole che fanno tremare”