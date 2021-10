Maltempo a Palermo, strade allagate e paura per uno smottamento

PALERMO – Notte di pioggia a Palermo, con strade allagate, tombini saltati e uno smottamento di terra e fango nella zona di Partanna Mondello: numerose le chiamate alla sala operativa dei Vigili del fuoco. Otto squadre dei vigili del fuoco di Palermo ancora al lavoro a seguito della pioggia intensa che da ieri cade sul capoluogo siciliano. Cinquanta gli interventi svolti dal tardo pomeriggio di ieri per automobilisti in difficoltà, allagamenti, frane e smottamenti.

Il maltempo che dal pomeriggio di ieri si è abbattuto sul capoluogo siciliano ha provocato disagi e anche una buona dose di paura per uno smottamento nella zona di via Grotte, a Partanna Mondello, dove il fango ha invaso le strade e bloccato alcune auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale. Chiusa per allagamento via Imera, nei pressi di piazza Indipendenza.



A Casteldaccia le intense piogge della notte hanno provocato il cedimento di una parte del manto stradale nella strada dei Valloni, dove si è creata una voragine. La Protezione civile regionale ha diffuso per la giornata di oggi, fino alla mezzanotte, un’allerta gialla in tutta la fascia settentrionale della Sicilia e in parte della zona ionica.

VIGILI DEL FUOCO ANCORA AL LAVORO NEL PALERMITANO

