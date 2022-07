Twitter down per “colpa di Elon Musk”: è pioggia di meme

ROMA – Capita di rado, ma anche Twitter ogni tanto può andare offline. Come oggi, 14 luglio, quando intorno alle 14 sono iniziati i primi disservizi. Tantissime le segnalazioni degli utenti ai ‘downdetector’, siti specializzati che raccolgono avvisi di malfunzionamento dei social. Al momento la causa non è nota e Twitter è tornato funzionante in meno di un’ora.

TWITTER DOWN, I MEME

Molti utenti sono tornati su Twitter per scherzare sull’accaduto. In tanti puntano il dito contro Elon Musk. Goliardicamente, infatti, è accusato di aver causato il malfunzionamento del social dopo aver dato forfait al suo acquisto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it