Twitter cambia logo? Ecco perché c’è lo shiba inu dei Dogecoin

ROMA – Twitter dice addio all’uccellino azzurro. O così sembrerebbe. Aprendo l’applicazione, infatti, si nota subito che al posto dell’iconico logo della piattaforma social compare l’immagine di un cane, uno shiba inu per la precisione. Ma cosa è successo? In un primo momento si è pensato ad un attacco hacker. Ma a svelare la verità ci ha pensato Elon Musk.

LO SHIBA INU AL POSTO DELL’UCCELLINO AZZURRO

È stato proprio il nuovo proprietario di Twitter a sostituire volutamente il logo dell’uccellino azzurro con lo shiba inu. Nata come meme, quella immagine del cane è stata poi utilizzata come simbolo del Dogecoin, una delle più famose criptovalute.

Su Twitter Elon Musk ha condiviso una vecchia conversazione avuta con un utente nel marzo dello scorso anno, in cui gli veniva chiesto scherzosamente di sostituire il ‘blue bird’ con il cane dei Dogecoin. “Sarebbe una follia”, aveva risposto Musk. E invece, da qualche giorno, proprio quello shiba inu ha preso il posto dell’uccellino.

I DOGECOIN

Ancora una volta Musk ha utilizzato Twitter per sconvolgere il mercato delle criptovalute. Dopo il cambio di logo, il valore dei Dogecoin è aumentato di quasi il 30%. Era accaduto un episodio analogo, ma opposto, nel maggio del 2021, quando il multimilionario aveva aperto prima la possibilità di utilizzare i Bitcoin per acquistare le auto Tesla, per poi ritrattare poco tempo dopo. Una mossa inaspettata che aveva portato le azioni della popolare moneta virtuale ad un crollo del 16%. Musk non ha mai nascosto il suo interesse per i dogecoin, che ritiene essere più affidabili dei Bitcoin.

IL CAMBIO DI LOGO DI TWITTER

Il cambio di logo è avvenuto un paio di giorni dopo che Musk, tramite i suoi legali, ha chiesto di archiviare una causa da 258 miliardi di dollari che lo vede accusato di gestire uno schema piramidale per supportare i dogecoin. La denuncia era stata presentata proprio da un investitore della criptovaluta, secondo cui il patron di Tesla avrebbe fatto aumentare il valore della moneta virtuale solo per poi farne crollare il prezzo.