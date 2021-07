Match Italia-Argentina a Napoli per la ‘Copa Maradona’, arriva l’ok della Fifa

NAPOLI – A soli tre giorni dalla vittoria dell’Italia agli Europei arriva l’ok della Fifa per il match Italia-Argentina da disputare allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La sfida ribattezzata già “Copa Maradona” è un evidente omaggio al Pibe de oro, il cui legame con la città partenopea è da sempre stato viscerale. Italia e Argentina, reduci dai successi dei rispettivi tornei continentali, si sfideranno probabilmente tra dicembre 2021 e gennaio 2022.

Quest’anno inoltre ricorrono anche i 35 anni dalla leggendaria partita in cui Diego Armando Maradona segnò di mano nel quarto di finale di Argentina – Inghilterra ai mondiali del 1986 in Messico. Da allora, per tutti, quella rete, la più controversa di tutta la storia del calcio, fu opera de “la mano de Dios”.