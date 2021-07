Italia campione d’Europa, per gli Azzurri giro in pullman scoperto a Roma

ROMA – Prima i ricevimenti, ai Giardini del Quirinale e a Palazzo Chigi. E poi il bagno di folla per il centro di Roma. L’Italia campione d’Europa, infatti, salirà su un pullman scoperto e girerà per le vie della città, per ricevere l’omaggio di centinaia di tifosi, che hanno accompagnato la Nazionale dal Quirinale a Chigi. Lo ha rivelato Leonardo Bonucci, prima del ricevimento dal presidente del Consiglio, frutto di una trattativa con il servizio d’ordine: “Un’emozione indescrivibile, fare questo viaggio dal Quirinale a Palazzo Chigi è stato bellissimo- ha detto il centrale azzurro- Ora faremo un giro sul pullman scoperto, ci godremo ancora di più la festa. Era giusto così, lo dovevamo ai tifosi. Abbiamo vinto la trattativa per poter fare questo giro per i nostri sostenitori, la Coppa è la loro. Abbiamo fatto di tutto anche grazie al loro sostegno. Siamo arrivati qui grazie al contributo di tutti”.



Ecco il percorso del pullman scoperto:

via del Corso, piazza Venezia (giro), via Quattro Novembre, largo Magnanapoli, via del Tritone, piazza Barberini, via Veneto, piazza Brasile, via Pinciana e rientro nell’albergo dove alloggiano gli azzurri.