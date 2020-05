VIDEO | Pace, Pezzati (Oxfam): “L’Italia spinga per una tregua globale”

ROMA – Far crescere con la propria influenza diplomatica il numero di aderenti al cessate il fuoco globale; sospendere le vendite e i trasferimenti di armi alle parti in conflitto che non hanno accolto l’invito alla tregua delle Nazioni Unite; incrementare l’impegno finanziario a sostegno del piano globale di risposta alla pandemia dell’Onu: questi i punti chiave della petizione che Oxfam Italia ha lanciato al primo ministro italiano Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Bisogna far sì che l’invito al “silenzio delle armi” durante la pandemia di Covid-19 lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, diventi realtà. E l’appello è rivolto anche ai cittadini, che possono firmarlo sul sito della ong. A parlarne con l’agenzia Dire è il policy advisor per le crisi umanitarie di Oxfam Italia, Paolo Pezzati. Convinto che “l’unico modo per garantire una risposta efficace al diffondersi della pandemia nei Paesi in conflitto è interrompere questi conflitti”. Solo così, secondo il rappresentante di Oxfam, si “può dare modo alle strutture sanitarie locali rimaste e agli enti della comunità internazionale che operano in quei Paesi di agire nelle condizioni migliori”.

Pezzati sottolinea che la questione riguarda “una fascia di popolazione mondiale molto significativa”: secondo l’ultimo rapporto della ong, ‘Il coronavirus nelle zone di conflitto’, sono infatti circa due miliardi le persone “strette tra la morsa delle bombe e il diffondersi del virus”. Guterres ha lanciato il suo appello al cessate il fuoco il 23 marzo. “La prima strada – spiega Pezzati – è adottare una risoluzione al Consiglio di sicurezza, che però ha già fallito venerdì, affossata da tensioni interne e dal veto di Paesi membri pesanti come gli Stati Uniti”.