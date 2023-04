Ilary Blasi si confessa a Verissimo, prima del via all’Isola dei Famosi

ROMA – Ilary Blasi torna a Verissimo ospite dell’amica Silvia Toffanin. L’ultima volta che le due si erano incontrate nello studio di Canale 5 Blasi aveva fermamente difeso il suo legame con Totti, negando tutte le accuse di una crisi di coppia. A un anno di distanza tutto è cambiato, alle rivelazioni sui tradimenti di entrambi è seguita la separazione, tra rolex e borse prese in ostaggio. Ora Totti ha iniziato una nuova vita con la compagna Noemi Bocchi, mentre Blasi fa coppia fissa con l’imprenditore Bastian Muller ed è pronta ad una nuova avventura televisiva: lunedì sarà alla guida della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Il giorno prima però, domenica 16 aprile, Blasi farà tappa nello studio di Verissimo e per la prima volta dalla fine del suo matrimonio rilascerà un’intervista esclusiva.

GLI OSPITI DI VERISSIMO – SABATO 15 APRILE

Sabato 15 aprile Silvia Toffanin accoglie in studio l’attrice Paola Pitagora, impegnata nella seconda stagione della fiction di Canale 5 “Luce dei tuoi occhi”. A Verissimo anche il ballerino Alessio, ultimo eliminato dal serale di “Amici”, Pamela Camassa pronta a sbarcare su “L’isola dei Famosi” e il racconto di Raffaella Fico.

E ancora, ritratto per la modella Jessica Aidi Verratti, moglie del centrocampista del Paris Saint-Germain Marco Verratti e tutte le emozioni di una coppia molto amata di “Uomini e donne”, quella formata da Alessia e Aldo, in attesa del loro terzo figlio.

GLI OSPITI DI VERISSIMO – DOMENICA 16 APRILE

Domenica 16 aprile Papa Benedetto XVI avrebbe compiuto 96 anni. Per ricordare la figura del Papa emerito (scomparso lo scorso 31 dicembre) sarà per la prima volta a Verissimo, per un’intensa intervista, don Georg Gänswein. L’arcivescovo, che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare, è autore del libro “Nient’altro che la verità – La mia vita al fianco di Benedetto XVI”.



E ancora Ilary Blasi, come già annunciato, Patty Pravo e i super professori di “Amici” di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.