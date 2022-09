C’eravamo tanto amati, Totti e Ilary: dalla favola alla fine del sogno

ROMA – Gli scarpini appesi al chiodo, la morte per Covid del padre e da lì l’inizio della fine. Un poco alla volta stanno lentamente emergendo tutti i particolari della fine di una love story che per 20 anni ha fatto sognare gli italiani: quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

La storia d’amore inizia con un colpo di fulmine nei primi anni duemila. Il Pupone vede l’allora ‘letterina’ di ‘Passaparola’ in tv e decide che deve diventare la sua ragazza. Lei all’epoca è fidanzata, ma lui non si dà per vinto e prova a conquistarla con una dichiarazione pubblica mozzafiato sul campo dell’Olimpico, durante il derby della Capitale.

LA DICHIARAZIONI DI TOTTI A ILARY CON LA MAGLIA ‘6 UNICA’

Totti invita Ilary a vedere la partita ma lei è a Milano con il suo compagno e fino all’ultimo non sembra voler accettare. Poi, la sera prima del derby, cambia idea e prende il treno per Roma.

È il 10 marzo del 2002 e il Capitano decide che se avesse segnato un goal lo avrebbe dedicato a lei. L’occasione arriva con il 5 a 1. Totti va verso la Tribuna Monte Mario alza la divisa giallorossa e mostra la t-shirt con la scritta ‘6 unica’. Ilary sugli spalti arrossisce. Non sa ancora che 10 anni dopo quello che nel frattempo sarà diventato suo marito ripeterà il gesto: ‘Sei sempre unica’ questa volta la scritta, come a dire ‘il tempo passa, ma il nostro amore no’.

TOTTI-ILARY, IL PRIMO APPUNTAMENTO

Finalmente Totti riesce a strappare un appuntamento a Ilary e per fare colpo va a prendere la sua bella con una Ferrari. Ma l’auto non fa l’effetto desiderato, Ilary non sembra interessata e diventa suo malgrado anche protagonista di uno spiacevole inconveniente, sbattendo contro un muretto la portiera dall’auto. Totti finge disinvoltura, ma ha poi raccontato di essersi morire vedendo quella scena. L’appuntamento comunque continua e i due, dopo essere andati al Cineland di Ostia a vedere un film horror, si dirigono verso il ristorante il ‘Fungo’, in zona Eur. Una cena che deve aver fatto dimenticare al Capitano della Roma l’incidente automobilistico, visto che li ha inizio la loro romantica storia d’amore.

IL MATRIMONIO DA FAVOLA

Il 19 giugno del 2005, tre anni dopo quel primo appuntamento, Ilary e Totti convolano a nozze nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in piazza del Campidoglio a Roma. Una grande cerimonia con centinaia di ospiti e seguita in diretta tv dalle telecamere di Sky. Il re di Roma sposa la sua regina.

Ilary quel giorno è già incinta di Cristian, il primogenito della coppia, che verrà alla luce 6 novembre del 2005. Due anni dopo arriva Chanel (13 maggio 2007) e poi Isabel, il 10 marzo 2016.

L’ADDIO ALLA ROMA DI TOTTI

Altro momento iconico è quello dell’addio alla Roma del calciatore, con Ilary e i loro tre figli a fianco a lui nel momento più difficile della carriera. Milioni di spettatori guardano il Capitano in lacrime salutare il suo amore, la Roma. Nessuno sa che in quegli istanti anche la storia con Ilary sta iniziando a scricchiolare.

L’INIZIO DELLA CRISI

“La crisi vera è esplosa tra marzo e aprile dell’anno scorso (2021 ndr). Ma io soffrivo da tempo. Tutto è iniziato nel 2016. Il mio penultimo anno da calciatore. Smettere non è facile. È un po’ come morire. Dopo lasciai anche la Roma, dove avevo cominciato a lavorare come dirigente. La rottura con la vecchia proprietà fu traumatica: come dover abbandonare la propria casa. Ero fragile, mi mancavano i riferimenti, e Ilary non ha capito l’importanza di questo dolore“, ha dichiarato Totti in un’intervista bomba rilasciata al Corriere della Sera a inizio settembre.

Quindi la morte del padre di Covid, avvenuta il 12 ottobre 2020. “Poi ho preso il Covid pure io– ha dichiarato Totti-, in forma violenta: 25 giorni chiuso in casa, stavo per finire in ospedale. Insomma, per me è stato un periodo tremendo. Per fortuna c’erano i figli. Finalmente ho potuto stare più tempo con Cristian, Chanel e Isabel. Mia moglie invece, quando avevo più bisogno di lei, non c’è stata. Nella primavera del 2021 siamo andati in crisi definitivamente”.

L’INCONTRO DI TOTTI CON NOEMI BOCCHI

Nel frattempo un’altra donna fa capolino nella vita di Totti. Si chiama Noemi Bocchi ha 34 anni, due figli ed è l’ex moglie dell’imprenditore Mario Caucci, patron del Tivoli terme calcio. Laureata in economia alla Lumsa, lavora come floral desiner ed esteticamente estremamente somigliante a Ilary.

Noemi e Totti si conoscono nell’autunno del 2021 durante un torneo di padel, ma la love story inizia a Capodanno 2022, per poi consolidarsi a marzo. La notizia della crisi con Ilary finisce su tutti i giornali già a febbraio, grazie a uno scoop di Dagospia. La coppia nega tutto e va avanti. Le voci della relazione tra Totti e Bocchi però si fanno sempre più insistenti. A luglio arriva il comunicato congiunto che ufficializza la separazione consensuale e conferma tutto: Totti e Ilary si separano.

Il gossip impazza: ad agosto si diffonde la notizia di una presunta gravidanza di Bocchi, poi smentita. Intanto l’ex calciatore continua ad essere attaccato, additato dall’opinione pubblica per aver tradito l’amata consorte e avere determinato la fine della storia che ha fatto sognare l’Italia. A peggiorare la situazione le indiscrezioni secondo cui Totti avrebbe portato la piccola Isabel a giocare con i figli di Bocchi. Ilary avrebbe capito di essere stata tradita proprio dai racconti di sua figlia, che le avrebbe raccontato di avere “due nuovi amichetti”, i figli di Bocchi appunto. La conduttrice de ‘L’isola dei famosi’ allora avrebbe assoldato un investigatore privato, che le avrebbe confermato i sospetti sul tradimento di Totti.

I TRADIMENTI DI ILARY, LA VERSIONE DI TOTTI

Ma ad essere infedele per primo non sarebbe stato l’ex calciatore, che al Corriere ha precisato: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi. Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro. Alessia, la parrucchiera di Ilary, la sua amica”.

Chi era l’uomo in questione Totti non lo ha rivelato, ma ha dichiarato: “È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”. “Ho mandato giù, per non sfasciare la famiglia, per proteggere i ragazzi– ha proseguito-. Soffrivo come un cane. Lei mi diceva: quest’anno rimango un po’ di più a Milano, torno meno a Roma, e io pensavo: ci credo, hai quest’altro…”

Sempre stando alle rivelazioni di Totti, Ilary accompagnata dal padre, dopo la separazione avrebbe svuotato le cassette di sicurezza portando via la sua collezione di orologi, tra cui Rolex di grande valore. Ma non finisce qui: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi“, ha aggiunto.

Ilary ha scelto di non replicare alle accuse, “per proteggere i suoi figli”, ma secondo i rumors “ha visto cose che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie” e potrebbe presto rivelarle all’amica Silvia Toffanin durante una puntata speciale di ‘Verissimo’. Per ora l’unica triste verità è che l’amore tra Totti e Ilary è oramai svanito, come la speranza dei loro fan che la favola durasse per sempre.

