Amici 22, anticipazioni quinto serale: chi è stato eliminato

ROMA – Quinto appuntamento con il serale di Amici 22. Nella nuova puntata, in onda sabato 15 aprile in prima serata su Canale 5, ci sarà ancora una sola eliminazione. In lizza per l’uscita un cantante e un ballerino. Nel frattempo è stata svelata la data della finale di Amici 22, che verrà trasmessa in diretta domenica 14 maggio. Ospiti del quinto serale Francesco Cicchella e Clara Soccini, l’attrice che interpreta Crazy J in ‘Mare Fuori’.

AMICI 22, ANTICIPAZIONI QUINTO SERALE

Il primo scontro ha visto sfidarsi la squadra di Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo.

A perdere è il team Cuccarini-Emanuel Lo.

Al ballottaggio vanno Angelina e Cricca.

Cricca è il primo candidato all’eliminazione.

Nella seconda manche si sono sfidati di nuovo Zerbi-Celentano contro Cuccarini-Emanuel Lo.

A perdere questa volta è il team Zerbi-Celentano.

Al ballottaggio Aaron e Ramon

Ramon è il secondo candidato all’eliminazione.

Nel terzo e ultimo scontro è sfida tra Cuccarini-Emanuel Lo contro Arisa-Todaro.

Perde il team Arisa-Todaro.

Al ballottaggio finiscono Federica e Wax.

Federica è la terza candidata all’eliminazione.

La puntata è finita con il ballottaggio tra Cricca, Ramon e Federica.

Il primo a salvarsi è Cricca.

La sfida prosegue tra Ramon e Federica: uno di loro sarà l’eliminato del quarto serale.

Il risultato di questa votazione sarà annunciato sabato sera, al termine della puntata.

Secondo quanto riportato da Amedeo Venza, il concorrente eliminato è Federica.