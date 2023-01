Ilary Blasi e Bastian Muller in settimana bianca: le presentazioni ufficiali a famiglia e amici

(Foto da Instagram)

ROMA – Settimana bianca e presentazioni ufficiali alla famiglia per Ilary Blasi e il suo Bastian Muller. I social del ‘clan Blasi’ in vacanza sono pieni di storie dove, tra la neve del Trentino, compare la showgirl e l’imprenditore tedesco insieme a tutta la combriccola. Ilary ha deciso quindi di presentare ufficilamente il suo nuovo amore, con cui fa coppia da qualche mese e con cui è andata in vacanza ultimamente anche in Thailandia e a Parigi.

I due appaiono sorridenti insieme ai parenti e agli amici. È la prima volta che l’imprenditore appare nelle foto (ufficiali) accanto all’ex moglie di Totti. Mentre ‘er pupone’ è stato più volte immortalato con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

