Amici 22, Maria De Filippi blocca la registrazione per un allievo: ecco cosa è successo

ROMA – Il nuovo appuntamento con il serale di Amici 22 andrà in onda sabato 15 aprile su Canale 5 ma, come avviene da ormai qualche anno, eccetto la finale, le puntate vengono registrate qualche giorno prima. Avviene così che diverse dinamiche che avvengono nel corso della registrazione non vengano poi mostrate in tv. È quanto accaduto nello scorso serale, in cui è stato scelto di tagliare la lunga discussione tra Todaro e Michele Bravi. Caso analogo è accaduto nella nuova registrazione, interrotta proprio per volere di Maria De Filippi. (ATTENZIONE SEGUONO SPOILER)

LEGGI ANCHE: Amici 22, anticipazioni quinto serale: chi è stato eliminato

AMICI 22, REGISTRAZIONE INTERROTTA DA MARIA DE FILIPPI

Stando a quanto diffuso da chi ha assistito alla registrazione della quinta puntata del serale di Amici 22, Maria De Filippi ha scelto di interrompere le riprese per tutelare un allievo, in un evidente momento di difficoltà.

Durante il ballottaggio finale tra Ramon, Federica e Cricca, quest’ultimo è scoppiato in lacrime. Maria è intervenuta per consolarlo, così come i suoi compagni che lo hanno raggiunto. Il pubblico ha iniziato a intonare le sue canzoni, per aiutarlo a superare il momento di sconforto.

LEGGI ANCHE: La sindaca Angelini solidale con Cricca, eliminato da ‘Amici’: “Meritavi il serale”

Non è chiaro se in fase di montaggio verrà mostrato quanto accaduto. Di fatto, Cricca è uno degli allievi più ‘bersagliati’ sui social quest’anno. Il suo rientro nella scuola ha fatto discutere e molti utenti sostengono sia trattato in modo differente rispetto agli altri allievi.