ROMA – Si è conclusa con la vittoria di Mattia Zenzola la 22esima edizione di Amici. Una finale piena di colpi di scena che ha visto il ballerino battere prima Isobel nella categoria danza, per poi conquistare il primo posto scalzando Angelina Mango. La cantante, però, ha alzato la coppa di vincitrice nella categoria canto, portandosi a casa anche il premio della critica e il premio assegnato dalle radio.

ANGELINA: DEDICO QUESTA CANZONE A MIO FRATELLO

Angelina era tra i super favoriti di questa edizione. Entrata in corsa a novembre, dopo aver vinto una sfida contro Ascanio, la cantante ha fin da subito conquistato milioni di spettatori grazie al suo carisma e ad una voce penetrante. Figlia di Laura Valente, voce dei Matia Bazar, e del compianto cantautore Mango, nel corso della finale di Amici 22 tra i brani portati da Angelina c’è stato ‘Siri’ di Thasup, Lazza e Sfera Ebbasta, su cui ha scritto delle barre molto personali. Prima di esibirsi, infatti, la cantante ha dedicato la canzone a suo fratello, “l’unico che sa cosa significhi essere preceduti da una carta d’identità. E’ grazie a lui che amo questo lavoro“.

IO SONO ANGELINA MANGO

Nel testo Angelina canta “sono Angelina Mango, c’ho 22 anni e tutti questi anni ho passato a dimostrarli coi fatti“, usando per la prima volta il suo cognome. “Tu non ha mai usato il tuo cognome, mai. Tranne che in una canzone”, nota Maria De Filippi. “Io sono questo. Io sono Angelina Mango, mica Angelina”. Un’affermazione importante per Angelina, che non ha mai nascosto il peso delle aspettative legate al suo cognome.

IL NUOVO EP DI ANGELINA

Il 19 maggio uscirà ‘Voglia di vivere‘, il nuovo Ep di Angelina Mango. Il disco, già disponibile in pre-order, contiene il nuovo singolo ‘Ci pensiamo domani‘, brano scritto con Fulminacci, Alessandro La Cava e Zef, oltre agli altri due inediti presentati nel corso di Amici ‘Mani vuote’ e la title track ‘Voglia di vivere’.

Questa la tracklist:

Ci pensiamo domani Mani vuote Voglia di vivere Vita morte e miracoli Eccetera Nove maggio (live)