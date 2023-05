Amici 22, il concerto di Rock in Roma arriva in tv

ROMA – La finale di Amici 22 è alle porte: domenica 14 maggio si scoprirà chi sarà il vincitore di questa edizione. Ma per gli allievi del talent il percorso artistico è appena iniziato. I ragazzi di Amici, infatti, saranno tra i protagonisti di uno dei più attesi eventi dell’estate romana. L’11 giugno si esibiranno in un concerto esclusivo all’Ippodromo delle Capannelle in occasione di Rock in Roma 2023. E non è finita qui. Secondo quanto anticipato da TvBlog, il concerto sarà trasmesso in prime time su Italia 1 giovedì 15 giugno.

COME PARTECIPARE

Per assistere al concerto di Rock in Roma dei ragazzi di Amici 22, sarà necessario acquistare ‘Full out‘, la compilation con gli inediti dei cantanti. I dettagli per partecipare verranno comunicati in seguito, attraverso i canali social di Amici e il sito Witty.tv. È possibile acquistare una copia del CD anche online su Amazon e Music First.