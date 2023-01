La sindaca Angelini solidale con Cricca, eliminato da ‘Amici’: “Meritavi il serale”

RICCIONE- Da Riccione il rammarico della sua prima cittadina per il “fine corsa” ad ‘Amici’ di Cricca, 19enne della Perla Verde, concorrente del programma di Maria De Filippi. “Riccione ti aspetta a braccia aperte”, è infatti il messaggio che il sindaco, Daniela Angelini, ha mandato questa mattina al giovane cantante, a seguito della sua uscita dal programma, avvenuta in una sfida non prevista. “Mi è molto dispiaciuto che ieri sera la sua partecipazione al programma Amici si sia conclusa in modo così inaspettato- commenta Angelini- avrebbe meritato di arrivare al ‘serale’”, e proseguire così la sua corsa.

“Giovanni è un ragazzo di talento che abbiamo avuto modo di apprezzare da tempo- prosegue la prima cittadina- la finale di Deejay on Stage prima e la partecipazione al talent di Mediaset dopo sono state la conferma che ha davvero le carte in regola per fare carriera nel mondo della musica”. Da Angelini infine un ringraziamento all’artista “per aver portato da settembre ad oggi tutta la sua energia e allegria nelle case degli italiani, lasciando negli spettatori un bel ricordo di sé e ovviamente anche di Riccione a cui è legatissimo”. Infine, “siamo molto orgogliosi di lui- conclude- e non vediamo l’ora di ascoltarlo ancora dal vivo a Riccione”.

