Tg Politico Parlamentare, edizione del 14 marzo 2024

Si parla delle elezioni regionali in Basilicata, di Papa Francesco e della nuova segretaria del sindacato Spi

BASILICATA. LACERENZA CANDIDATO CENTROSINISTRA, CALENDA SI SFILA

Fumata bianca per il candidato di centrosinistra in Basilicata che tuttavia dovrà rinunciare al cosiddetto ‘campo largo’. La coalizione progressista converge sul nome di Domenico Lacerenza, ma vede sfilarsi l’appoggio di Azione di Carlo Calenda. Quest’ultimo in queste ore sta valutando se appoggiare Vito Bardi, governatore uscente e candidato del centrodestra. Ai calendiani infatti, non sarebbe andata giù la presunta imposizione del candidato da parte del Movimento 5 Stelle. Intanto, campo largo o meno, Lacerenza scalda i motori: “Sono stato chiamato ieri pomeriggio, sono un candidato super partes della coalizione. Il centrosinistra ha deciso di puntare su di me e io ne sono onorato”. Calenda? Il suo strappo, spiega l’oculista, “è tema per le segreterie politiche”.

TERZO MANDATO E BALLOTTAGGI, CENTRODESTRA SPACCATO

La maggioranza si spacca sul terzo mandato. Fratelli d’Italia e Forza Italia stoppano la Lega, e in aula al Senato cancellano l’emendamento del Carroccio. A favore vota solo Italia Viva. A palazzo Madama il partito di Matteo Salvini deve ingoiare anche la bocciatura della norma sull’eliminazione del ballottaggio per i sindaci. L’emendamento avrebbe consentito, nei comuni oltre i 15mila abitanti, di eleggere chi al primo turno supera il 40%. L’idea non è piaciuta a FdI e FI ed è stata definita dalla segretaria del Pd Elly Schlein “un blitz a tre mesi dal voto, uno sfregio alle più basilari regole democratiche”.

FRANCESCO: PAPATO È AD VITAM, QUALCUNO CI SPERA MA NON RINUNCIO

Il ruolo di Pontefice è “ad vitam, e dunque non vedo condizioni per una rinuncia”, a meno che non subentri “un grave impedimento fisico”. A dirlo è Papa Francesco nel suo libro autobiografia ‘Life. La mia storia nella Storia’, scritto con Fabio Marchese Ragona e in uscita in America e in Europa lunedì prossimo con Harper e Collins. Nelle anticipazioni pubblicate sul Corriere della Sera, Bergoglio spiega che in caso di rinuncia per motivi di salute “non mi farei chiamare Papa emerito ma semplicemente vescovo emerito di Roma, e mi trasferirei a Santa Maria Maggiore per tornare a fare il confessore e portare la comunione agli ammalati”. Non è il momento per pensarci però, perché “è un’ipotesi lontana”, ha sottolineato Francesco. Anche se, ha aggiunto, “qualcuno negli anni forse ci ha sperato”, ma “non c’è questo rischio: grazie al Signore, godo di buona salute”, ha assicurato il Papa.

CGIL. SCACCHETTI NUOVA SEGRETARIA DEI PENSIONATI

Tania Scacchetti è la nuova segretaria dello Spi, il sindacato dei pensionati della Cgil che conta 2 milioni e mezzo di iscritti. Nata a Modena nel 1973 non è la prima donna a ricoprire questo ruolo ma è la più giovane. Appena eletta la sindacalista sottolinea che “abbiamo molto lavoro da fare perché le persone che rappresentiamo si sono impoverite e rischiano di sentirsi escluse dalla vita pubblica e sociale”. Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, annuncia alla platea dei pensionati che la mobilitazione intrapresa con la Uil continua con una grande manifestazione a Roma il 20 aprile, con al centro la sanità e il fisco”, perché le misure del governo “gridano vendetta perché favoriscono l’evasione fiscale”.