Da Angelina a Wax: pubblicati 7 nuovi inediti dei cantanti di Amici 22

ROMA – Dopo il record di share (3 milioni 313 mila telespettatori) dell’ultimo pomeridiano di Amici 22, sono stati pubblicati 7 nuovi inediti dei cantanti del talent. Sono da oggi disponibili su tutte le piattaforme digitali i brani di Aaron, Angelina, Cricca, Federica, NDG, Piccolo G e Wax.

AMICI 22, I 7 INEDITI DEI CANTANTI

AARON: “MI PRENDERO’ CURA DI TE” – scritta da EDOARDO BOARI (AARON) E GIULIO NENNA (anche produttore).

– scritta da EDOARDO BOARI (AARON) E GIULIO NENNA (anche produttore). ANGELINA: “MANI VUOTE” – scritta da ANGELINA MANGO e prodotta da CANOVA

– scritta da ANGELINA MANGO e prodotta da CANOVA CRICCA: “MALEDETTA FELICITA’” – scritta da ALEX VELLA RAGE E RICCARDO SCIRE’ (anche produttore)

– scritta da ALEX VELLA RAGE E RICCARDO SCIRE’ (anche produttore) FEDERICA: “SCIVOLA” – Scritta da FEDERICA CAMBA e DANIELE CORO. Prodotta da ROOM9.

– Scritta da FEDERICA CAMBA e DANIELE CORO. Prodotta da ROOM9. NDG: “VOGLIO DI PIU” – Scritta da NICOLO’ DI GIROLAMO (NDG) e DARIO FAINI. Prodotta da DRD.

– Scritta da NICOLO’ DI GIROLAMO (NDG) e DARIO FAINI. Prodotta da DRD. PICCOLO G: “E’ NORMALE” – scritta da GIOVANNI RINALDI (PICCOLO G), GIOVANNI PIETRO DAMIAN e FRANCESCO CATITTI. Prodotta da KATOO.

– scritta da GIOVANNI RINALDI (PICCOLO G), GIOVANNI PIETRO DAMIAN e FRANCESCO CATITTI. Prodotta da KATOO. WAX: “GRAZIE” – scritta da MATTEO LUCIDO (WAX), ALESSANDRO FRANCESCO MERLI, FABIO CLEMENTI E JULIEN BOVEROD. Prodotto da TAKAGI & KETRA e JVLI.

IL SERALE

Sabato 18 marzo inizierà il serale di Amici 22. Anche quest’anno torna la divisione in squadre. I 3 team sono così composti: Arisa-Todaro, Cuccarini-Emanuel Lo e Celentano-Zerbi. Novità, invece, per quanto riguarda i giudici. A giudicare i 15 talenti in gara saranno Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè.