“Solo Francesco” è l’album di debutto di Crytical: “Amici mi ha cambiato la vita, un aiuto psicologico è stato fondamentale”

ROMA – Piccoli talenti fanno i primi passi. È su tutte le piattaforme “Solo Francesco”, il primo disco dell’ex Amici Crytical. Classe 2004, il ragazzo – al secolo Francesco Paone – ha conquistato tutti durante l’edizione 2021 del talent di Maria De Filippi. Ora lancia 9 brani in cui si racconta senza filtri, al di là del racconto televisivo che arriva al pubblico durante le puntate.

“Si chiama Solo Francesco- racconta alla Dire- perché mi rappresenta a 360 gradi, non riesco molto a scindere tra artista e persona. Essendo un tutt’uno, ho preferito dare il mio nome reale”. Il progetto è stato anticipato dal singolo “Follia”, “l’unico che ho scritto dentro la scuola di Amici”.

AMICI E LA POPOLARITÀ

Il talent ha donato a Francesco una popolarità grandissima tra i suoi coetanei. Solo su Instagram lo seguono 143mila utenti. “La vita che conduco adesso è molto strana- spiega Crytical- fino a un giorno prima della sfida di Amici andavo a scuola. Facevo una vita normalissima. Quel minuto e trenta mi ha letteralmente cambiato la vita, la visione delle cose. Adesso sto imparando ad essere in equilibrio, all’inizio non sei abituato a una vita frenetica, con tante persone che ti sono dietro. Con il tempo impari ad avere la tua stabilità e questo ti rende la persona più felice del mondo. Ho fatto tanto per arrivare a questo, non mi destabilizza questo, ma il fatto che da un momento all’altro sia cambiato tutto. Quello che vivo adesso spero di viverlo tutta la vita. Consiglio, infatti, di aspettare di metabolizzare l’impatto perché poi è tutto più lineare”.

La pressione psicologica, insomma, si impara a gestirla: “Avere un aiuto psicologico per me è fondamentale e comunque è una cosa buona e giusta per tutti. Ti fa tenere i piedi per terra”.

IL RAPPORTO CON STASH DEI THE KOLORS

Tra rap e cantautorato – con Mezzosangue, Nayt e Irama nelle cuffiette – Crytical racconta, così, i suoi 19 anni: l’amore, l’amicizia e le fragilità. E le 9 tracce sono state la terapia aggiuntiva in questo periodo di transizione. A cogliere la verità della penna di Crytical è stato anche Stash dei The Kolors. Di lui ha detto che è “un ragazzo con tanto da dire” e lo ha invitato ad aprire i concerti del gruppo. “È riuscito a vedermi dentro. Lui mi ha dato tanto, mi ha dato una possibilità, mi ha messo in una piazza con 5/6mila persone e mi ha detto ‘Hai il tuo spazio per dire qualcosa, dillo’. A Stash devo veramente tanto e spero di ridarglielo indietro in futuro”.

FRANCESCO IN TOUR

Francesco tornerà presto anche live. Il cantautore ha annunciato le prime tre date che lo vedranno protagonista a maggio. Mercoledì 10 maggio sarà all’Arci Bellezza di Milano (Ingresso riservato ai possessori di tessera ARCI); poi martedì 16 maggio al MONK di Roma; venerdì 19 maggio al FOQUS di Napoli. I biglietti sono acquistabili su dice.fm. “Sto preparando tante cose- conclude Crytical- perché la parte live per me è fondamentale. Preparo questo tour da un anno e spero che tante persone vengano. Voglio divertirmi e voglio far divertire”.