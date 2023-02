ROMA – Non c’è pace nemmeno a san Valentino per i Donnalisi. Le ultime ore sono state molto turbolente per la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Prima il confronto aspro con Attilio Romita, poi una clip di lei con Antonino Spinalbese che ha mandato lui su tutte le furie. E la festa degli innamorati è rovinata.

LA LITE TRA ATTILIO E I DONNALISI

Nel corso della puntata di lunedì, Alfonso Signorini ha chiamato Attilio Romita a confrontarsi la coppia. Le parole dei giorni scorsi del giornalista a Sarah Altobello hanno fatto molto rumore. “Questo è il classico posto in cui la gente dà il peggio di sé. Magari non sarà così, ma Edoardo e Antonella stanno insieme perché sennò escono. Loro hanno attenzioni in questo programma perché stanno insieme. Antonella mi ha detto: ‘Appena usciamo di qua lo mando a fare in c…‘”, aveva spiegato Romita.

Attilio: “Edoardo e Antonella stanno insieme, poi Antonella mi ha detto appena usciamo da qua lo mando a fare in culo…”



GODO PER LA FALSITÀ DELLA DOTTORESSA SPUTTANATA DA ATTILIO#gfvip #oriele #incorvassipic.twitter.com/JdZNrjA4cU — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 10, 2023

Immediata la replica di Antonella: “In realtà volevo prendere casa a Roma per andare a convivere, ne abbiamo parlato tante volte e sono disposta a trasferirmi da Milano. Per me questa storia è importantissima. Ad Attilio non ho mai detto queste cose, probabilmente se lo è inventato”. Mentre Edoardo ha aggiunto: “Fa solo danni quando parla, facciamolo assistere da un avvocato”.

Nel momento del faccia a faccia, Romita ha chiarito il senso delle sue rivelazioni a Sarah: “In un momento in cui Antonella era molto arrabbiata mi ha detto ‘Se Edoardo continua a fare così quando usciamo lo mando a quel paese. Ho l’impressione che sia una coppia che difficilmente reggerà ma che abbiano avuto l’intelligenza di decidere di provarci e vedere cosa succederà fuori dalla casa“.

“Ma questa frase l’ho detta anche io di Antonella”, ha commentato Edoardo. “Se tu fai un’analisi politicamente corretta – ha proseguito un nervosissimo Donnamaria, che già in passato si era scontrato più volte con Romita – ci può stare, lo pensiamo anche noi che siamo una coppia difficile. Se con Sarah dici che stiamo insieme perché abbiamo capito come va il programma, stai dicendo un’altra cosa. Noi non siamo stupidi, parla con Sarah che magari ti dà retta”.

Poi l’attacco frontale: “Attilio ha capito come funziona questo gioco e ha iniziato a farlo anche lui, sta giocando non rendendosi conto di fare una figuraccia dopo l’altra. Mi sembra assurdo che una persona della sua età si comporti così. Se mio padre si comportasse come ti comporta tu, mi vergognerei“. Mentre Antonella, in tono più conciliante, ha fatto notare ad Attilio: “Non sei stato carino a dire quelle cose, noi siamo amici”. La serata si è poi conclusa con l’eliminazione di Romita, ma anziché rasserenarsi, gli animi tra Edoardo e Antonella si sono accesi.

IL ‘CUCCHIAIO-GATE’

Finita la diretta, è andato in scena il ‘cucchiaio-gate’: Edoardo si è lamentato con Andrea della clip mostrata in puntata da Signorini, in cui si vedeva Antonella ridere e scherzare con Antonino in confessionale e leccare la panna da un cucchiaio che Spinalbese le aveva avvicinato dopo che i due avevano cucinato insieme. “Mi può dare fastidio se Antonino le allunga il cucchiaio sporco di panna e lei lo lecca?“, ha chiesto Donnamaria a Maestrelli, mentre Antonella era seduta accanto a lui sul divano.

“Ma stavamo scherzando, era una cosa simpatica”, ha provato a obiettare Fiordelisi. Il volto di Forum, però, non voleva sentire ragioni: “Io senza telecamere non so cosa può fare questa, non mi fido“. E mentre Andrea da una parte (“Ma ammettetelo che siete innamorati fracichi”) e Martina dall’altra cercavano di buttare acqua sul fuoco, la coppia se n’è detta di tutti i colori.

A donnamaria da fastidio il cucchiaio di panna di Antonino leccato da Antonella "me rode er culo".

Andrea:"Ma la finite? che siete innamorati fracichi" #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/FIxEqKOz7o — 𝕸𝖆𝖘𝖘𝖎𝖒𝖎𝖑𝖎𝖆𝖓𝖔 (@barumiliano) February 14, 2023

“Rispettami perché è ciò che io faccio con te, quella scena è il massimo che potrai vedere. Era uno scherzo dopo che avevamo cucinato”, ha detto Antonella visibilmente seccata dalla mancanza di fiducia di Edoardo. “Ma vai a leccare i cucchiai“, ha risposto lui. E lei: “Tu sei pazzo”.

Poi, forse nel tentativo di spegnere la polemica, l’ex schermitrice ha finto di tapparsi le orecchie e ha aggiunto: “Sono sorridente e felice, non mi puoi cambiare l’umore e rattristire”. E lui subito pronto a correggere il nuovo scivolone linguistico di Antonella: “Si dice rattristare”. “Anche i migliori possono sbagliare”, ancora lei.

Passano pochi secondi e arriva il nuovo affondo di Edoardo: “Aspettati un bel confessionale simpatico con Oriana“. Antonella a quel punto ha perso la pazienza: “Ma fai quello che vuoi. Pure a San Valentino mi devi rompere le palle. Ma io non mi faccio condizionare”. E, rivolta a Martina, ha spiegato: “Lui non fa mai un quadro generale della situazione, fa caso solo alle cose che non gli piacciono. Si lamenta solo delle cose che non gli stanno bene. Vuol dire che non mi ama per come sono”.

“Ci sono tante cose di te che non sopporto e non sopporterò mai – ha ammesso Edoardo -. Tu non vuoi cambiare, come si fa a essere felici con una che fa queste cose? Io lo so come sei fatta. Vedi le altre come sono rispettose?”, le ha fatto notare. E lei: “Ma se qua dentro si baciano tutti quanti. Sono troppo seria per stare con te“. Ancora Edoardo: “Ci sono mille ragazze che rispettano i miei canoni”. “E allora mettiti con loro, che vuoi da me?”, la gelida risposta di Antonella. Che probabilmente si immaginava un san Valentino ben diverso.