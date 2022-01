Assalto alla Cgil di Roma, domiciliari al responsabile catanese di Forza Nuova

ROMA – Nelle prime ore della mattinata odierna la Digos della Questura di Roma ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip del Tribunale di Roma a seguito della richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di cinque persone che hanno preso parte attiva nelle azioni di devastazione e saccheggio perpetrate lo scorso 9 ottobre ai danni della sede nazionale della Cgil.

I reati contestati sono, oltre all’associazione, la devastazione e il saccheggio, nonché la resistenza con violenza perpetrata ai danni delle forze ordine impiegate nell’azione di contrasto dei disordini, verificatisi il 9 ottobre scorso, nei quali sono rimaste coinvolte molte persone, con a capo il noto leader capitolino di Forza Nuova Giuliano Castellino, tuttora sottoposto per tali fatti alla misura della custodia cautelare in carcere. A seguito del vaglio degli elementi raccolti, il gip ha ritenuto necessaria l’emissione della misura degli arresti domiciliari nei confronti del responsabile catanese del movimento Forza Nuova e di un appartenente ai movimenti cosiddetti ‘No Green Pass’. Per i restanti, anch’essi appartenenti ai predetti movimenti sorti a seguito dell’emergenza pandemica, sono state disposte le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e della presentazione dinanzi alla Polizia Giudiziaria. Questi provvedimenti si aggiungono a quelli già emessi dalla stessa autorità giudiziaria nell’ambito delle attività svolte a seguito dei fatti dello scorso 9 ottobre e che hanno visto la Capitale sottoposta a gravi disordini posti in essere da aderenti ai movimenti ‘No Green Pass’ e forzanovisti.

