Via libera all’impeachment di Trump, per la seconda volta

ROMA – Via libera all’impeachment di Donald Trump da parte della Camera dei rappresentanti. Nella giornata di ieri a Washington è stata superata la soglia necessaria per la messa in stato di accusa del presidente. Hanno votato a favore 232 deputati, tra cui 10 Repubblicani, mentre i contrari sono stati 197. È la prima volta che un presidente statunitense è messo sotto impeachment per due volte. In serata Trump ha lanciato un messaggio attraverso l’account della Casa Bianca condannando la violenza, senza fare menzione del voto della Camera.

