Usa, afroamericana uccisa da agente: LeBron attacca la polizia e litiga con Trump

ROMA – Duro botta e risposta tra LeBron James e Donald Trump. Al centro, la vicenda della 16enne afroamericana uccisa in Ohio da un agente di polizia a Columbus, episodio per il quale è stata aperta un’inchiesta.

Sui social, infatti, la stella dei Lakers ha puntato il dito nei confronti delle Forza dell’ordine, attribuendo loro la responsabilità dell’omicidio della giovane, pubblicando la foto del poliziotto che l’avrebbe commesso. Post poi cancellato e sostituito da un altro sempre molto forte: “Sono talmente stanco di vedere neri uccisi dalla polizia”.

I’m so damn tired of seeing Black people killed by police. I took the tweet down because its being used to create more hate -This isn’t about one officer. it’s about the entire system and they always use our words to create more racism. I am so desperate for more ACCOUNTABILITY