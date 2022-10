ROMA – Un voto più complicato del previsto per Silvio Berlusconi in Senato. Il presidente di Forza Italia ha votato alla seconda chiama in corso a palazzo Madama. Accompagnato verso il catafalco da Daniela Santanchè, tra gli applausi dei senatori di Fi e FdI, l’ex premier è entrato nella cabina.

Santanchè è andata ad attenderlo all’uscita, sull’altro lato. Passato qualche secondo, probabilmente per scrivere il nome del presidente sulla scheda, Berlusconi è però uscito dalla parte sbagliata, ovvero dall’entrata, spiazzando anche Santanchè. Un commesso parlamentare ha subito spiegato l’errore e ha indirizzato il leader azzurro di nuovo verso il catafalco. Berlusconi è entrato e uscito dalla parte giusta, ma una volta fuori ha avuto qualche difficoltà a individuare l’urna per depositare la scheda. Santanchè, che lo ha accolto a braccia aperte, gli ha mostrato dove depositare il voto. Infine, qualche passo verso i senatori di centrodestra con cui si è fermato a conversare.

