VIDEO | Alta tensione Forza Italia-FdI, il ‘vaffa’ di Berlusconi a La Russa

ROMA – Clima tesissimo in Senato tra alleati di centrodestra. Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, dopo un colloquio con Matteo Salvini nell’aula, si è intrattenuto con Elisabetta Casellati e Francesco Paolo Sisto, i candidati di Forza Italia al ministero della Giustizia che Giorgia Meloni però non vorrebbe.

Berlusconi raccoglie lo sfogo di Casellati, piuttosto arrabbiata. La presidente del Senato uscente, poi, si attacca a Ignazio La Russa. Lo incalza, il meloniano la ascolta ma scrolla le spalle. Passano i minuti, La Russa vota e poi si avvicina a Berlusconi, che pare chiedergli conto di qualcosa. Il neo-presidente del Senato si batte il petto, allarga le braccia, come a dire: io non c’entro. Berlusconi perde la pazienza, batte i pugni sul tavolo e rivolto a La Russa: “Vaffanculo”.

BERLUSCONI SI CONGRATULA CON LA RUSSA: “NESSUNO SCONTRO”

“Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso. Congratulazioni, presidente!”. Lo scrive su Instagram Silvio Berlusconi dopo la votazione a Palazzo Madama.

