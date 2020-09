Il sindaco di Paliano alla famiglia di Willy: “Non vi lasceremo soli”

COLLEFERRO – “Ieri mattina abbiamo dato il nostro ultimo saluto a Willy, ci siamo stretti ai suoi cari, ne abbiamo condiviso il dolore. Eravamo in migliaia, vestiti del colore della purezza e della gioventu’, il bianco. Eravamo muti di fronte a una tragedia che mai avremmo immaginato potesse colpire la nostra comunita’, accanendosi contro una famiglia piena di dignita’, derubata del bene piu’ prezioso. La citta’ di Paliano e’ in lutto e piange un suo giovane figlio, troppo presto strappato alla vita, nella maniera piu’ barbara. Un ragazzo puro che con la sua condotta ci ha consegnato un insegnamento che nessuno di noi puo’ ignorare. Non c’e’ spazio tra i giusti per la violenza, l’odio e la sopraffazione. In questo momento il mio pensiero resta rivolto a Willy, ai suoi vent’anni, a sua madre, suo padre e sua sorella. Non trovo parole, ma solo una profonda convinzione: non vi lasceremo soli, non smetteremo di chiedere giustizia per quanto accaduto. Saremo con voi, sempre“. Cosi’ su Facebook il sindaco di Paliano, Domenico Alfieri, all’indomani dei funerali di Willy Monteiro Duarte.

“Le esequie di ieri sono state l’occasione per esprimere un cordoglio unanime, che da Paliano si e’ propagato ai centri limitrofi e, superando i confini regionali, ha coinvolto l’Italia intera- continua il primo cittadino- Un momento di raccoglimento e riflessione in cui istituzioni e societa’ civile hanno fatto sentire la propria vicinanza. Questo e’ per noi un segno di grande speranza, nel dramma che stiamo vivendo come comunita’. Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per aver confermato con la sua presenza l’impegno dello Stato ad assicurare pene certe e severe nei confronti dei colpevoli. Ringrazio la Diocesi di Palestrina nella persona di S.E. Mons. Mauro Parmeggiani per aver celebrato una funzione solenne nella sua sobrieta’, nel rispetto della volonta’ della famiglia. Ringrazio tutti i rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e provinciali intervenute, il ministro dell’Interno Lamorgese, il presidente Zingaretti, l’on. Buschini e il presidente Amato, i membri del Parlamento, il prefetto e il questore di Frosinone. Ringrazio i sindaci di Colleferro e Artena, Pierluigi Sanna e Felicetto Angelini, che condividono con noi questa drammatica vicenda e i tanti altri primi cittadini accorsi. Ringrazio l’ambasciatore della Repubblica di Capo Verde e tutte le Forze dell’Ordine. Ringrazio la delegazione dell’AS Roma di cui il nostro piccolo eroe era un appassionato tifoso”.

Conclude il sindaco di Paliano: “Agli amici di Willy dico: sappiate conservare nel cuore l’esempio del vostro compagno, fate in modo che possa continuare a vivere attraverso di voi. Io sono orgoglioso di voi, delle vostre passioni e del vostro coraggio, sono orgoglioso di ogni singolo concittadino e di ogni singola persona che si e’ fatta carico del nostro dolore. Willy, da lassu’, ci sorride”.