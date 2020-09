Willy Monteiro Duarte, in centinaia ai funerali: presenti anche Conte e ZIngaretti

PALIANO (FR) – Un lungo applauso ha accolto il feretro di Willy Monteiro Duarte, giunto poco prima delle 10 al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ a Paliano per le esequie celebrate stamattina dal vescovo Mauro Parmeggiani. Tante le persone rimaste fuori dall’impianto sportivo per il raggiungimento della capienza, che si sono unite all’applauso.

Sulla via palianese, dalle prime ore della mattina, c’e’ un lungo serpentone di auto e pullman, ai lati della strada un incontenibile via vai di ragazzi in maglietta bianca e mascherina. Si mettono in coda ordinati per entrare al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano, nel giorno del lutto cittadino, a dare l’ultimo saluto a Willy Montero Duarte, il 21enne del borgo ciociaro ucciso di botte a Colleferro nella notte tra il 5 e il 6 settembre.

Lo sforzo organizzativo per permettere a tutti di partecipare in sicurezza alle esequie, previste per le 10, e’ enorme, con le forze dell’ordine a dirigere il traffico e indicare i parcheggi allestiti per l’occasione. Le entrate sono contingentate, all’ingresso del campo sportivo si misura la temperatura nel rispetto delle regole anti-Covid. Tante le persone di origine capoverdiana, come la famiglia di Willy, alcune giunte in pullman.



Anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte in camicia bianca al funerale del giovane Willy Monteiro Duarte. Un segno di vicinanza alla famiglia, originaria di Capoverde, dove il bianco, oltre che simbolo di purezza come nella nostra tradizione, esprime il lutto per la morte di un giovane. In bianco molte delle personalita’ presenti alla cerimonia di Paliano, coi quali Conte si e’ intrattenuto prima che iniziasse la funzione. Dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese a Nicola Zingaretti, ai sindaci dei comuni della zona, in particolare i primi cittadini di Colleferro e Paliano.