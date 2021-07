“We run the risk of not having elections next year,” bolsonaro says

By Bianca Oliveira

SÃO PAULO – In an interview with supporters, President Jair Bolsonaro again accused the Superior Electoral Court (TSE) of participating in fraud in the presidential elections. Despite constant threats to the electoral system, Bolsonaro never showed evidence of irregularities. The recent accusations have generated a wave of indignation on the part of representatives of the 3 powers.

In addition to positioning himself in favor of the return of the printed vote, Bolsonaro cursed the president of the TSE, Luís Roberto Barroso, and indicated the possibility of no elections in 2022, something that does not depend on the commander of the executive and would only be possible through a coup

“Fraud is in the TSE (Superior Electoral Court), so have no doubt. This was done in 2014. I’m not afraid of elections. I give the presidential sash to whoever wins the auditable and reliable vote. That way, we run the risk of not having elections next year”, said Bolsonaro.

On Saturday, eight political parties came together to publish a note in defense of democracy and the Brazilian electoral system. According to the document, no threat to democracy should be tolerated.

“We have complete confidence in the Brazilian electoral system, which is modern, fast, safe and auditable. Elections guarantee every Brazilian citizen the right to freely choose their representatives and managers. We will always uncompromisingly defend this right, materialized in the vote. Anyone who opposes this citizen’s right to free choice will have our strongest opposition,” says the document.

Yesterday (12), Vice President Hamilton Mourão told CNN Brasil that the presidential elections will be held next year, even if the proposal for the auditable printed vote, which is being processed in the Chamber of Deputies, is not approved.

BRASILE. BOLSONARO DENUNCIA IL RISCHIO DI BROGLI ELETTORALI

Di Bianca Oliveira

SAN PAOLO – In un’intervista il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è tornato ad attaccare il Tribunale superiore elettorale (Tse), accusandolo di aver contribuito a brogli alle elezioni presidenziali. Nonostante le critiche continue al sistema elettorale, Bolsonaro non ha mai mostrato prove delle presunte irregolarità da lui contestate. Le recenti accuse hanno generato un’ondata di indignazione da parte dei rappresentanti delle istituzioni.

Oltre a spingere per il ritorno al voto cartaceo, Bolsonaro ha “maledetto” il presidente del Tse, Luís Roberto Barroso, e ha indicato la possibilità di non tenere le elezioni nel 2022, cosa che non dipende dal capo dell’esecutivo a meno di un colpo di Stato. “La frode è all’interno del Tse, non ci sono dubbi, è stato fatto così nel 2014″ ha detto Bolsonaro. “Non ho paura delle elezioni. Darò la fascia presidenziale a chi vincerà in modo verificabile e affidabile. In questo modo, però, corriamo il rischio di non avere le elezioni l’anno prossimo”.

Sabato, otto partiti politici si sono riuniti per redigere una nota congiunta in difesa della democrazia e del sistema elettorale brasiliano. Secondo il documento, nessuna minaccia alla democrazia dovrebbe essere tollerata: “Abbiamo piena fiducia nel sistema elettorale brasiliano, che è moderno, veloce, sicuro e verificabile”, si legge nel comunicato. “Le elezioni garantiscono a ogni cittadino il diritto di scegliere liberamente i propri rappresentanti e dirigenti. Difenderemo sempre senza compromessi questo diritto, che si concretizza nel voto. Chi si oppone al diritto alla libera scelta dei cittadini, incontrerà la nostra più ferma opposizione”.

Ieri, il vicepresidente Hamilton Mourão ha dichiarato all’emittente Cnn Brasil che le elezioni presidenziali si terranno l’anno prossimo, anche nel caso in cui la proposta per il voto cartaceo verificabile, in fase di elaborazione alla Camera dei deputati, non sarà approvata.

“CORREMOS O RISCO DE NÃO TERMOS ELEIÇÕES NO ANO QUE VEM”, DIZ BOLSONARO

Por Bianca Oliveira

SÃO PAULO – Em entrevista a apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro acusou novamente o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de participar de fraudes nas Eleições presidenciais. Apesar das ameaças constantes ao sistema eleitoral, Bolsonaro nunca apresentou provas de irregularidades. As recentes acusações geraram uma onda de indignação por parte de representantes dos 3 poderes.

Além de se posicionar favorável à volta do voto impresso, Bolsonaro xingou o presidente do TSE, Luís Roberto Barroso, e indicou a possibilidade de não haver eleições em 2022, algo que não depende do comandante do executivo e só seria possível através de um golpe.

“A fraude está no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para não ter dúvida. Isso foi feito em 2014. Não tenho medo de eleições. Entrego a faixa para quem ganhar no voto auditável e confiável. Dessa forma, corremos o risco de não termos eleições no ano que vem”.

No sábado, oito partidos políticos se juntaram para publicar uma nota em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. Segundo o documento, nenhuma ameaça à democracia deve ser tolerada.

“Temos total confiança no sistema eleitoral brasileiro, que é moderno, célere, seguro e auditável. São as eleições que garantem a cada cidadão brasileiro o direito de escolher livremente seus representantes e gestores. Sempre vamos defender de forma intransigente esse direito, materializado no voto. Quem se colocar contra esse direito de livre escolha do cidadão terá a nossa mais firme oposição”, afirma o documento.

Ontem (12), o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou à CNN Brasil que as eleições presidenciais serão realizadas no ano que vem, mesmo que não seja aprovada a proposta do voto impresso auditável, que está em tramitação na Câmara dos Deputados.