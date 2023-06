Berlusconi, lanciata una petizioni online contro il lutto nazionale e le bandiere a mezz’asta

ROMA – È stata lanciata una petizione contro il lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi indetto dal Governo. L’iniziativa lanciata su Change.org, è arrivata a raggiungere oltre 4mila firme nel pomeriggio di martedì e punta a raggiungere quota 5mila. Parallelamente, un’altra petizione è stata lanciata sulla stessa piattaforma a sostegno del Rettore dell’Universita’ per Stranieri Tomaso Montanari che ha deciso di non mettere le bandiere a mezz’asta nel suo ateneo per la morte del cav. Questa petizione, ha invece raccolto circa 10mila adesioni.

LEGGI ANCHE: Crisanti (Pd): “Berlusconi non merita i funerali di Stato e il lutto nazionale”

Berlusconi, il rettore di Siena Montanari: “No bandiere a mezz’asta nella mia università”