Tutti pazzi per i Pokemon, i turisti fanno acquisti boom in Giappone

TOKYO – Secondo i dati diffusi in un comunicato dalla Japan Toy Association, nell’anno fiscale 2022, conclusosi a marzo, il mercato giapponese dei giocattoli ha superato per la prima volta un trilione di yen di valore (circa 7 miliardi di euro), trainato dalla forte domanda da parte dei turisti stranieri in particolare di gadget e personaggi delle celebri animazioni giapponesi, prima tra tutte la nota saga dei “Pokemon”, e dalle vendite di giocattoli per adulti, in particolare i modellini da collezione.

È BOOM DI GIOCHI DI CARTE E GIOCATTOLI IN CAPSULA

I principali aumenti sono stati registrati, stando ai dati comunicati dall’associazione, dai giochi di carte e modellini di veicoli, con 952,5 miliardi di yen (6,3 miliardi di euro), in aumento del 6,7% rispetto all’anno precedente, e dai cosiddetti “giocattoli in capsula”, ovvero i giocattoli in miniatura venduti in capsule di plastica dai distributori automatici, con 61 miliardi di yen (oltre 400 milioni di euro) di vendite, in aumento del 35,6%.

