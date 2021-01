Pokemon festeggia 25 anni con un evento musicale lungo un anno

ROMA – Un intero anno di eventi musicali a sorpresa e strepitose collaborazioni. The Pokemon Company International ha ufficialmente inaugurato i festeggiamenti per il 25esimo anniversario di Pokemon, anticipando alcune delle iniziative per il 2021 che coinvolgeranno i videogiochi, le app per dispositivi mobili, la serie animata, i prodotti del marchio e la musica. Proprio quest’ultima sarà uno degli elementi chiave delle celebrazioni, con un programma ‘stellare’ realizzato in partnership con Universal Music Group (UMG). L’evento, dal titolo ‘Musica P25′, si avvale del contributo di alcuni dei nomi più importanti del panorama musicale mondiale, da artisti emergenti a superstar pluripremiate. Una delle collaborazioni principali del programma e’ quella con l’icona del pop Katy Perry.



“Pokemon e’ sempre stata una costante nella mia vita, da quando giocavo ai primi videogiochi con il Game Boy, a quando scambiavo le carte del GCC Pokemon durante l’ora del pranzo, alle tante avventure vissute in giro catturando Pokemon con Pokemon GO”, ha raccontato la popstar. “Ho perfino visitato il Pokemon Cafe in Giappone durante un tour! È un grande onore essere scelta per dare un contributo ai festeggiamenti di un marchio che mi ha dato cosi’ tanta gioia in questi 25 anni, e poter assistere all’evoluzione che l’ha portato a regalare quella gioia incontenibile che vedo nei bambini che mi sono vicino e in quelli di tutto il mondo”. Ulteriori dettagli sul contributo di Katy Perry e degli altri artisti, cosi’ come le altre sorprese dal programma di ‘Musica P25’, verranno svelati durante l’anno.