Pokémon Day, le iniziative per i 28 anni dei Pokémon

ROMA – Conto alla rovescia per il Pokémon Presents, che oggi, in occasione del Pokémon Day, svelerà alcune attese novità sul mondo di Pikachu & co. L’appuntamento è fissato per le 15:00 (ore italiane) e sarà fruibile gratuitamente in streaming sul canale YouTube ufficiale. Nel frattempo, sono tante le iniziative già in corso per festeggiare il 28esimo anniversario dei Pokémon.

Da GameStop, ad esempio, è possibile partecipare da oggi fino al 3 marzo ad un photo contest per aggiudicarsi tantissimi premi a tema, tra cui un Pikachu Funko Pop mega size dall’altezza di circa 46,5 cm. E non finisce qui. In alcuni negozi si potrà partecipare al Play! Pokémon, eventi dedicati al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, ai videogiochi Pokémon e a Pokémon GO.

POKÉMON DAY

Il mondo dei Pokémon spazia dai videogame alle trading card game, passando per anime e merchandising di ogni genere. A dare il via a questo fenomeno globale è stato Satoshi Tajiri, che realizza per Nintendo Game Boy il primo di una lunga serie di videogiochi dedicati all’universo dei mostriciattoli tascabili. Il 27 febbraio del 1996 esce in Giappone Pokémon Rosso e Pokémon Verde (pochi mesi dopo sostituito da una versione potenziata chiamata Blu). Bisogna aspettare qualche anno dopo per il rilascio occidentale, che arriverà prima negli Usa nel 1998 e poi in Europa nel 1999 con la pubblicazione di Pokémon Rosso e Pokémon Blu.