Pokemon Scarlatto e Violetto, ecco i nuovi contenuti per il Pokemon day

BOLOGNA – Pokemon mania, tra carte introvabili, nuove uscite e all’orizzonte il Pokémon World Championships, che come è stato annunciato proprio ieri si terrà a Yokohama, Giappone, dall’11 al 13 agosto. All’indomani del Pokemon day del 2023 – celebrato ieri, 27 febbraio, come si fa da ormai molti anni a questa parte- ancora su internet spopolano gli articoli a tema Pokemon e proprio i Pokemon sono in cima alla classifica dei trend più gettonati nelle ricerche dei lettori.

Tra gli annunci più importanti per i fan che sono stati dati nella giornata di ieri, quella forse più importanti è l’arrivo di nuovi contenuti per Pokémon Scarlatto e Violetto: si tratta di un Dlc (contenuto scaricabile) in due parti intitolato Il Tesoro dell’Area Zero: la prima parte di intitola ‘La Maschera Turchese’, la seconda ‘Il Disco Indaco’. I due contenuti aggiuntivi a pagamento (34,99 dollari ciascuno) si possono prenotare e preordinare da ieri, ma arriveranno solo in autunno il primo e in inverno il secondo.

IL TRAILER:

COSA SUCCEDE NELLA PARTE I E PARTE II

Nel Dlc ci saranno tanti nuovi Pokemon e ritorni di scena (alcuni sono stati già svelati) e le avventure allargheranno l’orizzonte oltre alla regione di Paldea: nella Parte I (La maschera turchese) si esplorerà la regione di Nordivia, da visitare in un viaggio scolastico. L’area giocabile sarà alla base di una grande montagna, in una regione naturale tranquilla con coltivazioni di riso e meleti, in cui si terrà un festival con venditori di strada e chioschetti ad ospitarci. Nella Parte II (Il disco indaco) con uno scambio studentesco si potrà frequentare l’Istituto Mirtillo, una scuola gemellata. Come spiegato sul sito dei Pokemon Scarlatto e Violetto, per poter iniziare la storia principale nella Parte I (La maschera turchese) è necessario aver intrapreso la ricerca di tesori in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto. Per dare inizio alla ricerca di tesori sono necessarie circa tre ore di gioco, ma le tempistiche possono variare a seconda del proprio modo di giocare. Per poter iniziare la storia principale nella Parte II (Il disco indaco), è necessario aver raggiunto la fine del gioco in Pokémon Scarlatto o Pokémon Violetto e aver completato la storia principale della Parte I.

I NUOVI POKEMON

È già disponibile anche l’elenco di alcuni nuovi Pokemon che si incontreranno nelle nuove avventure: li trovate qui.

(L’immagine di copertina è tratta dal trailer ufficiale)