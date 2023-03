Gf Vip 7, fuori dalla Casa anche Daniele? Le anticipazioni della puntata del 13 marzo

BOLOGNA – Ancora discussioni al Gf Vip 7: non c’è pace per questa edizione del Grande Fratello Vip, che si è avvitata tra litigi, discussioni, eliminazioni decretate dal pubblico e provvedimenti disciplinari. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria arrivata durante la puntata di giovedì 9 marzo, questa sera lo stesso destino potrebbe toccare a Daniele Del Moro, che nei giorni scorsi ha avuto modi poco gentili con altri concorrenti, in particolare con la bella venezuelana Oriana Marzoli, a cui ha rinfacciato una serie di cose che non gli stanno bene.

STOP ALLA MALEDUCAZIONE NEL PROGRAMMA

Se Donnamaria è stato buttato fuori proprio per l’aggressività manifestata nei confronti dell’amata Antonella Fiordelisi – a cui ha parlato in modo molto sgarbato e usando parolacce esagerate parlando di un panino, il famoso ‘panino-gate’ – Daniele Del Moro potrebbe rischiare lo stesso destino. Non è certo la prima volta che dà in escandescenze e se ne esce attaccando gli altri concorrenti in modo volgare e aggressivo. Ma farlo ora, dopo i rimproveri dei giorni scorsi, appare ancora più incosciente. È stato infatti Pier Silvio Berlusconi in persona, a quanto pare, a richiamare Alfonso Signorini e tutto lo staff del programma all’ordine, chiedendo che il programma tornasse su binari più ortodossi. Basta turpiloquio, litigi, maleducazione, aggressività e scene di cattivo gusto: questa edizione numero sette del Gf Vip, a detta del patron di Canale 5, ha già messo insieme troppe cadute di stile e deve cambiare registro. Lo stesso Alfonso Signorini, nella scorsa puntata, ha nuovamente esortato i concorrenti (non era certo la prima volta) a essere più tranquilli, a non eccedere sia nell’uso delle parolacce che dei modi aggressivi. Ma evidentemente nè i richiami nè l’esempio dei provvedimenti (Donnamaria è stato eliminato e Edoardo Tavassi ammonito) paiono essere bastati.

IL MALESSERE DI DANIELE

Daniele, poi, tra ieri e oggi ha manifestato un malessere poco chiaro, a quanto pare psicologico, e ha spiegato a Oriana di essere a rischio uscita. “Oggi non è giornata. Non sto bene. Sì, mi sento male, te l’ho detto. Ma che mal di testa, no, non ho male alla testa, quando io sto male sto male davvero e non per finta”, ha detto l’ex tronista. “Non ti posso dire cosa ho, lo capisci? Se peggioro oggi mi hanno detto che mi faranno lasciare il gioco. Fuori quello che succede è responsabilità solo mia, qui dentro la responsabilità ricade anche su altri. Quindi capisci perché mi hanno detto che se la situazione va avanti mi fanno lasciare il programma”.

IL COMPLEANNO DI ANTONELLA

Intanto, di cosa si parlerò stasera? Chi sarà il secondo finalista che si aggiudicherà la partecipazione alla finale insieme a Oriana Marzoli? I sondaggi danno per certo che la seconda finalista della finalissima del 3 aprile sia Nikita Pelizon. A seguire, pare sia molto votata anche Antonella Fiordelisi. Proprio Antonella, stasera, sarà festeggiata a mezzanotte in diretta, dal momento che il suo compleanno è il 14 marzo. Molti fan, sui social, stanno chiedendo che ai festeggiamenti venga fatto partecipare – in studio o addirittura dentro la casa – Edoardo Donnamaria, con cui la gieffina ha tuttora aperta una travagliata storia d’amore. Lui, fuori, ha detto di non riuscire a soppportare la mancanza di lei. Antonella, che è ancora dentro la casa, dal canto suo sta accusando molto la lontananza di Donnamaria, tanto da aver già detto a più riprese che era meglio litigarci continuamente piuttosto che non averlo.

LA COPPIA DANIELE-ORIANA

Si parlerà anche di Daniele e Oriana, una coppia che sembra ormai arrivata al capolinea. Dopo il chiarimento-scontro della scorsa puntata, nel mezzo c’è stato il compleanno di Oriana, con tanto di dedica per lei da parte di Daniele e una foto scattata abbracciati e anche nelle ultime ore i due vipponi pare si siano in qualche modo riavvicinati. Stasera, poi, a parte la possibile uscita di Daniele per un eventuale provvedimento nei suoi confronti, è in scaletta anche una ‘normale’ eliminazione legata al televoto, quindi i concorrenti che devono abbandonare la casa potrebbero essere due. Al televoto ci sono Nikita, Giaele, Daniele e Andrea: i fan sono certi che nè Nikita nè Giaele saranno eliminate e i sondaggi sembrano dare loro ragione. Che tocchi forse ad Andrea Maestrelli?

