Al Gf Vip riecco Edoardo per il compleanno di Antonella. Giaele e Andrea hot in piscina

BOLOGNA – Hanno passato gli ultimi due mesi a litigare ma ora che sono separati davvero non riescono a stare l’uno senza l’altra: parliamo dei ‘Donnalisi‘, Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, la coppia più ‘scoppiata’ del Grande Fratello Vip di quest’anno. L’amore, si sa, non è bello se non è litigarello. E loro ne hanno dato un’ampia dimostrazione. Fino a quando erano entrambi in casa, infatti, hanno passato mesi a prendersi e lasciarsi, stuzzicarsi e battibeccare. Per poi fare pace sotto le coperte quasi ogni sera. Ora che Edoardo è stato mandato fuori dal Gf – per lui la squalifica è arrivata la sera di giovedì 9 marzo dopo l’ennesimo atteggiamento sgarbato e aggressivo proprio nei confronti dell’amata Antonella -, i due paiono essere tristissimi e sentire molto la nostalgia l’uno dell’altra.

LA SORPRESA DI EDOARDO PER ANTONELLA

Edoardo si è presentato fuori dalla casa del Grande fratello e ha gridato col megafono per farsi sentire da Antonella, lei dal canto suo in questi giorni ha pinato calde lacrime per l’assenza di Edoardo e detto che preferiva litigarci piuttosto che averlo distante. Questa sera, però, i due si ritroveranno: Antonella, infatti, “riceverà da Edoardo una meravigliosa sorpresa” per festeggiare il suo compleanno (che scatta alla mezzanotte). Ad annunciarlo è stato Alfonso Signorini nella striscia di anticipazioni: per Antonella, ha spiegato il conduttore, quello di Edoardo sarà “il regalo più gradito”, ma non sarà certo l’unico. Antonella incontrerà di nuovo anche il padre Stefano, che era andato a trovarla all’interno della casa in novembre.

LE SORPRESE PER ORIANA, ANCHE DAL PAPÀ

Antonella non sarà l’unica vippona al centro dei festeggiamenti questa sera: anche la bella venezuelana Oriana Marzoli, tra l’altro l’unica già certa di partecipare alla finalissima del 3 aprile, riceverà questa sera alcuni regali di compleanno. Questa notte Oriana ha infatti festeggiato il suo compleanno – 31 gli anni compiuti – all’interno della casa. “I vipponi hanno fatto notte tarda” per festeggiarla, ha spiegato Signorini, e “si sono lasciati andare all’euforia generale”. Anche per Oriana, stasera, “ci saranno tanti regali”, tra cui anche “una sopresa da parte di sua mamma” ma soprattutto anche da parte del suo papà, “che fino a ora non ha mai voluto saperne della Oriana televisiva“.

GIAELE E ANDREA VICINI IN PISCINA

Riflettori puntati anche su altri due vipponi, l’influencer Giaele De Donà e Andrea Maestrelli, entrambi a rischio uscita questa sera (sono al televoto con Nikita Pelizon e Daniele Del Moro): i due, a quanto pare, nella notte appena trascorsa si sono lasciati andare in piscina a effusioni hot e ad una vicinanza fisica piuttosto evidente. Alfonso Signorini ha mostra le immagini durante la fascia di lancio serale della puntata: Andrea e Giaele, intanto, erano collegati dal confessionale in compagnia di Edoardo Tavassi e ci sono state battute e risate penasndo alla reazione di Brad (il marito di Giaele) di fronte alle immagini dei due avvinghiati in piscina.

