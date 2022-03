Comune Valtournenche lancia un buono per incentivarne la pratica

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 13 mar. – Incentivare la pratica dello sport tra i bambini e i ragazzi. A Valtournenche nasce il Buono Sport, un incentivo di 150 euro destinato agli alunni della scuola dell’infanzia, delle elementari e delle medie, da spendere per l’iscrizione ai corsi o l’acquisto dell’attrezzatura necessaria per la pratica di qualsiasi disciplina sportiva. L’inziativa è promossa dall’amministrazione comunale. La domanda di ammissione può essere presentata sino al 31 dicembre, consegnando a mano oppure inviando per email ([email protected]) o per ([email protected]) l’apposito modulo che può essere scaricato dal sito internet del Comune. Dovranno essere allegati “una fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente che ha provveduto al pagamento della spesa e la ricevuta fiscale (o fattura con descrizione) dell’acquisto in questione”, fa sapere l’amministrazione comunale in una nota. Per il sindaco di Valtournenche, Jean-Antoine Maquignaz, “lo sport ha una funzione altamente educativa e formativa” ed è “uno strumento di prevenzione del disagio sociale e psicofisico”. Aggiunge: “Ogni individuo ha il diritto di praticare lo sport, che è indispensabile allo sviluppo della personalità. L’accesso alla pratica sportiva deve essere garantito a tutti e la nostra iniziativa va in questa direzione”.