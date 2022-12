Al Gf Vip salta il triangolo Antonino-Ginevra-Oriana? Le anticipazioni della puntata di lunedì 12 dicembre

ROMA – Rischia di saltare sul più bello il triangolo che prometteva scintille nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo l’annuncio del ritorno nella casa di Ginevra Lamborghini, che avrebbe avuto modo di chiarirsi con Antonino Spinalbese – nel frattempo avvicinatosi a Oriana Marzoli -, c’era grande attesa tra i fan del reality show. Ma svariati problemi di salute potrebbero far svanire tutto.

ANTONINO ESCE DALLA CASA

L’imprevisto principale sono le condizioni di Antonino: l’hair stylist, ex di Belen Rodriguez, non sta bene e ha annunciato agli altri inquilini che dovrà lasciare temporaneamente la casa. Spinalbese dovrà operarsi per una cisti al coccige che lo tormenta: un intervento non troppo complicato, che lo terrebbe fuori per pochi giorni. A cui però vanno aggiunti quelli di quarantena. È probabile che già nella puntata di lunedì 12 dicembre, in prima serata su Canale 5, venga annunciato qualcosa di certo sui tempi.

GINEVRA E IL COVID

Il punto è che se Antonino esce, l’ingresso della sorella di Elettra Lamborghini avrebbe poco senso. Ginevra e Antonino, per i fan più sfegatati i ‘Gin Tonic’, non avrebbero la possibilità di rivedersi, riparlarsi e chissà cos’altro. Senza considerare che la focosa Oriana difficilmente starebbe al suo posto ad assistere al riavvicinamento tra i due.

In questo caso, però, i malanni potrebbero giocare a favore di chi non vede l’ora di trovarsi i tre nella casa più spiata d’Italia. Ginevra è infatti in quarantena a causa del Covid. Una versione che non ha convinto i malpensanti: secondo questi ultimi, la positività sarebbe fasulla e servirebbe a posticipare il suo ritorno nella casa al momento in cui Spinalbese sarà già rientrato. A smontare la tesi ci ha pensato la stessa Lamborghini, che nel corso di una diretta Instagram ha mostrato il referto del test Covid a cui si è sottoposta, nonché le medicine e gli integratori che sta assumendo.

E a poche ore dalla diretta serale, Ginevra ha comunicato via TikTok di essersi negativizzata. Dunque se Antonino riuscirà a “resistere”, l’atteso incontro si farà. Con tutti gli annessi e connessi.

I CONCORRENTI A RISCHIO ELIMINAZIONE

Nel corso della puntata di questa sera arriverà anche una eliminazione: in nomination sono finiti Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Due dei personaggi più chiacchierati delle ultime settimane: il primo per l’avvicinamento con Sarah Altobello, che ha provocato non poche tensioni con la fidanzata Mimma Fusco, e il secondo più volte a rischio eliminazione, l’ultima per i commenti di cattivo gusto scambiati con Antonino sulle performance sessuali delle partner di quest’ultimo.

A onor del vero, Romita ha chiesto pubblicamente scusa alla sua Mimma nel corso della puntata di sabato 12 dicembre. Ma potrebbe non bastare a evitargli l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello.

I NUOVI CONCORRENTI

I colpi di scena non finiscono qui, perché nella ricchissima puntata di stasera entreranno nella casa due nuovi vipponi: Riccardo Fogli e Milena Miconi. L’ex componente dei Pooh e la showgirl arricchiranno un cast che in questa edizione si sta distinguendo per le numerose polemiche e i tanti battibecchi. Il loro ingresso servirà a portare un po’ di serenità o ad innescare nuove tensioni? Ai posteri l’ardua sentenza.

